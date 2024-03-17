Некоторые фанаты Atlus недовольны тем, что Metaphor: ReFantazio получила возрастной рейтинг для подростков

Metaphor: ReFantazio получила от ESRB возрастной рейтинг T for Teen и PEGI 16 в Европе. Эта информация, распространенная через твит пользователя Twitter и инсайдера MbKKssTBhz5, вызвала разочарование у фанатов, ожидавших, что новый проект студии Atlus будет иметь более высокий возрастной рейтинг, подобно предыдущим играм студии.

Metaphor: ReFantazio — это следующая крупная игра от Atlus после Persona 3 Reload, выпущенной всего месяц назад. Для Atlus 2024 год обещает быть одним из самых сильных в последнее время, но новость о возрастном рейтинге вызвала сомнения у фанатов относительно содержания и тематики игры.

В официальном заявлении от Atlus уточняется, что рейтинг T for Teen был присвоен игре из-за наличия насилия, крови, легкой сексуальной тематики, редкого использования нецензурной лексики и употребления алкоголя. Этот рейтинг был подтвержден на официальном сайте игры.

Интересно, что игра получила такой мягкий рейтинг, учитывая, что многие предыдущие проекты Atlus, такие как Persona и Shin Megami Tensei, имели рейтинг M for Mature, предполагающий более взрослое содержание и тематику. Возможно, причина заключается в более фэнтезийной атмосфере и менее жестком стиле игры.

Хотя некоторые фанаты выразили разочарование в социальных сетях, считая, что такой рейтинг может указывать на более мягкое содержание игры, другие отмечают, что этот рейтинг не исключает наличие темных и взрослых тем в игре. Некоторые указывают на то, что некоторые другие игры Atlus с аналогичным рейтингом все равно содержат глубокие и темные сюжеты.