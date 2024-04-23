Новая ролевая игра Metaphor ReFantazio от создателей Persona выйдет 11 октября

Компания Atlus и команда разработчиков из Studio Zero объявили дату выхода ролевой игры Metaphor: ReFantazio — 11 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox Series. Цена стандартного издания составит 70 долларов, коллекционного — 150 долларов. Игра будет официально переведена на русский язык. Эту информацию сообщили во время трансляции, где также показали новый геймплей.

Metaphor: ReFantazio — новый проект Кацуры Хасино. Над игрой работают дизайнер персонажей Сигэнори Соэдзима и композитор Сёдзи Мэгуро, известные по Persona 3, Persona 4 и Persona 5. Действие игры происходит в вымышленном государстве, где начинается борьба за опустевший трон. Главный герой с феей Галликой отправляется на поиски пропавшего принца в надежде снять с него проклятие. Обещаны пошаговые бои и сражения в реальном времени, отряд союзников, уникальные классы-профессии, транспорт «бегун», тайм-менеджмент и многое другое.