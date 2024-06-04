Новая трансляция по Metaphor ReFantazio от авторов Persona пройдёт в конце этой недели

Компания Atlus объявила о новой трансляции по предстоящей игре Metaphor: ReFantazio, которая состоится 8 июня в 04:00 МСК.

Во время этой трансляции геймдиректор Кацура Хасино расскажет новые подробности о проекте. Metaphor: ReFantazio также появится на Summer Games Fest 2024, которая в свою очередь состоится 8 июня в 00:00 по МСК.

Metaphor: ReFantazio происходит в Объединенном королевстве Эухрония - стране, погрузившейся в смуту после убийства короля. История принимает драматический оборот, когда Королевская Магия, мистическая сила, ранее известная только королю, неожиданно пробуждается, вызывая грандиозный королевский турнир, чтобы определить следующего правителя.

Metaphor: ReFantazio выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Series X|S и PC 11 октября 2024 года..