Новое описание Metaphor: ReFantazio раскрывает особенности геймплейного цикла в игре

Компания Atlus в этом году собирается выпустить свою новую необычную ролевую игру Metaphor: ReFantazio. Проект от создателей Persona 3, 4 и 5 обещает подарить игрокам уникальный фэнтезийный мир, где главный герой вместе с феей-спутницей отправляется в путешествие для снятия проклятия с принца. По задумке разработчиков в игре будет важно управлять своим временем, и новое описание Metaphor: ReFantazio даёт понять, что представляет из себя геймплейный цикл дня и ночи.

Как сообщается, новая информация об Metaphor: ReFantazio не была получена от разработчиков напрямую. Свежие подробности игрового процесса были раскрыты на официальной странице игры в цифровом магазине PS Store, которая недавно появилась в азиатском регионе.

Согласно представленному описанию, важной частью игрового процесса станет правильное управление собственным временем в игре. Днём Metaphor: ReFantazio позволяет выполнять различные задания, проходить подземелья и заниматься поисками сокровищ. Ночью ваш прогресс не останавливается, однако в это время суток будет доступна другая деятельность. Игроки смогут укреплять отношения с союзниками, находить новые знакомства и повышать уровень добродетели для улучшения магических способностей.

Захватывающая история Metaphor: ReFantazio обещает развернуться уже осенью этого года на ПК и Xbox Series X, а позднее добраться и до PS5.