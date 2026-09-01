Новый трейлер Metaphor: ReFantazio для Nintendo Switch 2 вышел на фоне старта предзаказов

Atlus выпустила новый трейлер Metaphor: ReFantazio, приуроченный к началу предзаказов версии для Nintendo Switch 2. Ролик напоминает о предстоящем релизе и позволяет ещё раз взглянуть на игру в исполнении новой консоли Nintendo.

Metaphor: ReFantazio для Nintendo Switch 2 выйдет 12 ноября. Предзаказы уже открыты, а сама версия была анонсирована в июне этого года.

Игра разработана Studio Zero под руководством Кацуры Хасино — автора Persona и других известных проектов Atlus. Metaphor: ReFantazio предлагает оригинальный фэнтезийный мир, однако сохраняет знакомую поклонникам студии основу японской ролевой игры с исследованием мира, сражениями и развитием персонажей.

События разворачиваются в королевстве Эухрония, где после убийства правителя запускается «королевская магия», позволяющая гражданам принять участие в борьбе за престол. Главный герой оказывается втянут в этот масштабный конфликт, одновременно пытаясь снять проклятие с принца, которого считают погибшим.

По данным, опубликованным ранее, Metaphor: ReFantazio уже разошлась тиражом 2,46 миллиона копий. Выход на Nintendo Switch 2 теперь открывает игре возможность привлечь новую аудиторию.