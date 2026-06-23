Persona 5 Royal приближается к 9 миллионам копий, а Metaphor доказала силу новой IP - SEGA раскрыла свежие продажи

SEGA обновила данные о продажах своих ключевых ролевых игр, подтвердив, что проекты Atlus продолжают уверенно наращивать аудиторию даже спустя годы после релиза. Новая статистика была опубликована в рамках годового финансового отчёта компании и отражает совокупные продажи с учётом результатов за последние 12 месяцев.

Безусловным лидером остаётся Persona 5 Royal. Расширенная версия культовой JRPG разошлась тиражом 8,66 миллиона копий с момента выхода в 2019 году. При этом в статистику не входит оригинальная Persona 5, поэтому общий результат франшизы на базе пятой части уже давно превысил отметку в 10 миллионов проданных копий.

Среди более свежих релизов заметных успехов добилась Persona 3 Reload. Ремейк классической части серии, вышедший в 2024 году, достиг показателя в 2,97 миллиона копий. Следом расположилась Metaphor: ReFantazio — совершенно новая интеллектуальная собственность от создателей Persona, продажи которой составили 2,46 миллиона экземпляров.

Неплохо чувствует себя и Shin Megami Tensei V. С учётом версии Vengeance суммарный тираж игры достиг 2,44 миллиона копий. Для серии, традиционно остававшейся более нишевой по сравнению с Persona, это весьма достойный результат.

Опубликованные цифры ещё раз подчёркивают, насколько важным активом для SEGA и Atlus остаётся бренд Persona. Однако не менее показательным выглядит успех Metaphor: ReFantazio. Новая франшиза сумела приблизиться по продажам к ремейку Persona 3 менее чем за два года на рынке, что можно считать серьёзным достижением для совершенно нового IP. На фоне этих результатов интерес к будущей Persona 6 и дальнейшему развитию Metaphor только возрастает.