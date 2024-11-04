ПК-версия Metaphor: ReFantazio стала еще лучше благодаря новой модификации

ПК-версия Metaphor: ReFantazio стала лучше благодаря моду MetaphorFix, разработанному фанатом по имени Lyall. Игра, несмотря на коммерческий успех и положительные рецензии, на ПК имела свои недостатки, такие как отсутствие поддержки ультрашироких мониторов и проблемы с производительностью. Разработчики пока не анонсировали официальных исправлений, поэтому моддер решил самостоятельно улучшить игру.

MetaphorFix добавляет множество улучшений: полную поддержку ультраширокоформатных экранов с корректным масштабированием интерфейса, как в кат-сценах, так и во время игры, повышает разрешение теней и окружающей окклюзии, а также снижает агрессивность LOD, что сохраняет высокое качество рендеринга объектов на больших расстояниях.

Кроме того, мод позволяет отключить ограничение в 60 FPS в меню, добавляет возможность пропускать вступительные ролики, улучшает поле зрения (FOV) и обеспечивает 8-стороннее аналоговое движение для игроков на планшетах. Последняя версия мода, 0.8.4, включает исправления ошибок с камерой и улучшает масштабирование интерфейса.

Хотя студия Atlus официально не поддерживает модификации, поклонники игр на движке GFD продолжают развивать свои инструменты для улучшения игр на этой технологии. Благодаря усилиям таких моддеров, как Lyall, ПК-версии игр становятся всё более оптимизированными и приятными для игры.