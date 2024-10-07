"Прекрасная японская ролевая игра": журналисты высоко оценили Metaphor: ReFantazio от авторов Persona

Игра Metaphor: ReFantazio от компании Atlus, создателей знаменитой серии Persona, стремительно завоевывает признание и рассматривается как потенциальный кандидат на звание «Игры года».
На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 94 балла из 100. На Opencritic новинка заработала 92% и 97% критиков порекомендовали её к прохождению.
Критики отмечают множество сильных сторон, среди которых увлекательная и незабываемая история, идеальное повествование, а также запоминающиеся персонажи, чьи отношения вызывают живой интерес. Игроки также оценили прекрасно проработанный мир, уникальные игровые механики и великолепный арт-дизайн. Саундтрек отличается нетипичностью и захватывающей атмосферой.
Однако, не обошлось и без недостатков. Некоторые рецензенты указали на небольшие проблемы с темпом повествования, отмечая, что в некоторых моментах игрокам приходится больше смотреть катсцены, чем взаимодействовать с игровым процессом. Также разнообразие врагов могло бы быть больше.
Прекрасное 100-часовое путешествие от начала и до конца, Metaphor: ReFantazio берет лучшие элементы Persona 5 и каким-то образом улучшает их.
В Steam PS4/5 и Xbox выйдет на русском языке 11 октября. Демоверсия уже доступна для ознакомления.
чет у них мода на ободки и
А минусы где? В любой здоровой игре всё должно быть именно так. Время от времени игрок должен отдохнуть от игрового процесса и насладиться чистейшим сюжетом. Это единственный вариант сделать так, чтобы игра не надоела игроку даже 100 часов спустя. К сожалению сию простую истину понимают только азиатские игроделы. На западе с этим беда.
Я подумал ровно про тоже самое спустя 15 часов демоверсии. Но я бы добавил, что здесь не просто лучшие элементы Persona 5. Здесь гораздо больше и лучше всё. Здесь компиляция всего лучшего в целом Megami Tensei + лучше из персон 3,4,5. Судя по демке, конечно же.
Если в игре в целом, больше 10 минут идёт болтовня и театр буратин, бросаю её в топку без жалости)) // Jimmie Johnson
Это парень гг???? Почему такой фембойчик
эт вроде одна из самых ожидаемых в жапании игр,видимо им такое нравится