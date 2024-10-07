"Прекрасная японская ролевая игра": журналисты высоко оценили Metaphor: ReFantazio от авторов Persona

Игра Metaphor: ReFantazio от компании Atlus, создателей знаменитой серии Persona, стремительно завоевывает признание и рассматривается как потенциальный кандидат на звание «Игры года».

На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 94 балла из 100. На Opencritic новинка заработала 92% и 97% критиков порекомендовали её к прохождению.

Критики отмечают множество сильных сторон, среди которых увлекательная и незабываемая история, идеальное повествование, а также запоминающиеся персонажи, чьи отношения вызывают живой интерес. Игроки также оценили прекрасно проработанный мир, уникальные игровые механики и великолепный арт-дизайн. Саундтрек отличается нетипичностью и захватывающей атмосферой.

Однако, не обошлось и без недостатков. Некоторые рецензенты указали на небольшие проблемы с темпом повествования, отмечая, что в некоторых моментах игрокам приходится больше смотреть катсцены, чем взаимодействовать с игровым процессом. Также разнообразие врагов могло бы быть больше.

Прекрасное 100-часовое путешествие от начала и до конца, Metaphor: ReFantazio берет лучшие элементы Persona 5 и каким-то образом улучшает их.

В Steam PS4/5 и Xbox выйдет на русском языке 11 октября. Демоверсия уже доступна для ознакомления.