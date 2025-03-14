Продажи Sonic X Shadow Generations и Metaphor: ReFantazio превзошли ожидания SEGA

На недавней сессии вопросов и ответов, состоявшейся в рамках финансового отчета SEGA, компания сообщила, что Sonic X Shadow Generations и Metaphor: ReFantazio демонстрируют продажи выше ожидаемых. Это заявление прозвучало в ответ на обеспокоенность инвесторов по поводу пересмотра общих прогнозов продаж в сторону понижения.

SEGA объяснила, что снижение прогнозов связано с отменой Football Manager 25, но успех Sonic X Shadow Generations и Metaphor: ReFantazio компенсировал эти потери. Также продажи игр о Сонике выросли благодаря ажиотажу вокруг фильма "Соник в кино 3".

Некоторые инвесторы усомнились в успехе Metaphor: ReFantazio, полагая, что продажи могли быть выше, учитывая положительные отзывы и награды. Однако SEGA заверила, что игра продается стабильно и скоро превысит первоначальные ожидания. Издатель планирует продолжать продвижение проекта и работать над оптимальной ценовой политикой.

Хотя Metaphor: ReFantazio не стала феноменом, SEGA довольна её результатами, что вселяет уверенность в будущем франшизы.