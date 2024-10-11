Продажи японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio уже перевалили за 1 млн копий

Японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio от студии Atlus вышла всего несколько часов назад, а уже успешно стартовала на рынке с продажами, превысившими 1 миллион копий. Об этом событии разработчики поделились в своем официальном сообщении, сопровождая его специальным артом от художника Сигэнори Соэдзимы, ответственного за дизайн персонажей в игре.
Metaphor: ReFantazio — это новое творение авторов серии Persona, которое уже успело завоевать признание критиков за художественное оформление, захватывающий сюжет и увлекательный геймплей.
Пользователи также положительно отозвались о новинке, отметив, что разработчики улучшили ряд механик по сравнению с предыдущими играми, включая Persona. Особенно отметили игроки из России поддержку русских субтитров, что сделало игру более доступной для широкой аудитории.
На пг к игре интереса 0, ни одной темы на форуме походу тут как с ву конгом только там Китай, а тут японцы и сделали основную кассу продаж
С вуконгом темы были исключительно из-за анти повестки,обсуждений качества именно игры я вообще не видел.А тем с Metaphor на пг нет из-за денувы,дороговато сейчас игры брать и основная масса ждёт пиратку.
Тонна графомании и отвратительной, мëртвой аниме - графики... Мммм как интересно.