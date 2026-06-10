Релиз Metaphor: ReFantazio на Nintendo Switch 2 назначен на 12 ноября

Компании SEGA и Atlus официально подтвердили, что их масштабная ролевая игра Metaphor: ReFantazio пополнит библиотеку Nintendo Switch 2 уже 12 ноября 2026 года. Разработчики также представили новый зрелищный трейлер, который раскрывает особенности этой версии.

Сюжет проекта переносит игроков в эпицентр фэнтезийного Турнира за престол, где решится будущее целого королевства. Главному герою предстоит собрать команду верных союзников, преодолеть свои главные страхи и пробудить дремлющую в сердце силу магических «Архетипов».

Игроков ждет масштабное путешествие с упором на исследование мира и уникальные сражения. Боевая система проекта предлагает оригинальный гибридный игровой процесс, который плавно сочетает в себе динамичный экшен в реальном времени и глубокую пошаговую тактику.