Sega довольна продажами Metaphor: ReFantazio и Sonic x Shadow Generations

Sega отчиталась перед акционерами об успешных продажах своих недавних проектов — Metaphor: ReFantazio и Sonic x Shadow Generations. Точные цифры компания не раскрыла, но отметила, что результаты соответствуют ожиданиям.

Ролевой игре Metaphor: ReFantazio удалось преодолеть отметку в 1 миллион копий всего через пару дней после релиза. Похожего успеха добился и платформер Sonic x Shadow Generations, продажи которого, по мнению Sega, получат дополнительный импульс благодаря грядущему фильму «Соник в кино 3», премьера которого запланирована на 20 декабря. В новой ленте появится Шэдоу, которого озвучит Киану Ривз.

Ключевыми факторами успеха игр Sega назвала их высокое качество и грамотную рекламную кампанию. Также компания отметила, что приобретение студии Atlus, создателей Metaphor, стало для неё самым удачным. Напомним, Sega купила Atlus и её материнскую компанию Index Corporation в 2013 году после их банкротства.

Кроме того, Metaphor: ReFantazio заработала шесть номинаций на The Game Awards 2024, включая категорию «Игра года». Награждение состоится ночью 13 декабря.