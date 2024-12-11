Слух: Atlus и Sega работают над созданием аниме-адаптации Metaphor: ReFantazio

Появились первые слухи о том, что Atlus и Sega работают над созданием аниме-адаптации ролевой игры Metaphor: ReFantazio. Согласно данным AniRave, одного из крупнейших новостных порталов об аниме, переговоры о создании телевизионного сериала уже ведутся.

Для Atlus это привычный шаг: ранее студия уже выпускала аниме по мотивам своих игр, включая Persona 5. Однако качество адаптаций оставляло желать лучшего, что подчеркивают фанаты. Многие надеются, что Metaphor: ReFantazio получит достойное внимание, а сериал будет длительным — от 25 до 50 эпизодов, чтобы проработать сюжет и раскрыть персонажей.

Стоит отметить, что сама игра оказалась успешной для Atlus: с момента релиза 11 октября 2024 года Metaphor: ReFantazio привлекла рекордное число игроков — 85 961 человек одновременно. Это превышает показатели таких хитов, как Persona 3 Reload (45 002 игрока) и Persona 5 Royal (35 474 игрока).

Директор игры Кацуру Хасино в недавнем интервью подтвердил, что команда Atlus уже работает над новым проектом, что лишь подогревает интерес к будущему студии.