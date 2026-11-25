Atlus показала Джуну в пошаговой аниме-RPG Metaphor: ReFantazio. Днём она выступает как певица, а ночью сражается вместе с героями.

Сюжет игры начинается после убийства короля: следующего правителя должны выбрать жители королевства. Игрокам предстоит завоёвывать доверие разных людей и объединять расколотую страну.

Metaphor: ReFantazio сочетает пошаговые и динамичные сражения, исследование мира и настройку отряда с помощью архетипов.

Игра уже доступна на консолях и ПК.