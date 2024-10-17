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Metaphor: ReFantazio 11.10.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
7.3 86 оценок

Высокооцененную JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus, которая защищена Denuvo, взломали с помощью демо-версии

AceTheKing
Новости

Позавчера стало известно о том, что пользователям удалось найти способ разблокировать с помощью демо-версии, EXE-файл которой не защищен Denuvo, полную версию игры Metaphor: ReFantazio от Atlus.

Игрокам удалось частично взломать полную версию Metaphor: ReFantazio, которая защищена Denuvo, с помощью демо-версии

К сожалению игроков ожидал неприятный сюрприз: в EXE-файле демо-версии отсутствовала важная функция из полной версии, а именно - выбор заданий в игре, из-за чего на двадцатом часу игры она становилась непроходимой.

Тем не менее, на Reddit нашелся пользователь, который смог восстановить в EXE-файле демо-версии вырезанные функции. Сообщается, что теперь игра проходима на пропатченном EXE: несколько пользователей сообщили, что провели в игре уже свыше 40 часов и не встретили никаких проблем, а один из пользователей заявил, что и вовсе прошел игру таким способом. Так же игроки нашли способ разблокировать DLC в пиратской версии игры. Вероятно уже в скором времени игра появится в сети.

Metaphor: ReFantazio стала одной из самых высокооцененных в этом году:

"Прекрасная японская ролевая игра": журналисты высоко оценили Metaphor: ReFantazio от авторов Persona

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с текстовым переводом на русский язык.

22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
tvorog8088

Красавчики, хотя сам качать не буду ибо анимэ отстой)

6
666ANUBIS666

Сейчас какахами закидают😁

0
Нейтан Дрейк
4
licharok

не понял всеобщего кипятка по игре. Я читая отзывы думал там второе пришествие Ведьмака, начал проходить и понял, что это по сути рескин Персоны. Я недавно прошел 5 роял, так теперь как-то уже не хочется проходить по сути точно такую же игру лол, просто чутка сюжет другой.

0
pudovik1704

Ну красавцы,что я могу сказать ещё:)

0
7fps

вот это новость. я уже думал купить хоть в каком-нибудь виде. а оно во оно чё. ну подождём. а то 7к на дороге не валяются, лол

0
Vinzed
несколько пользователей сообщили, что провели в игре уже свыше 40 часов и не встретили никаких проблем, а один из пользователей заявил, что и вовсе прошел игру таким способом

Верим

-2
Пользователь ВКонтакте

да уж // Денис Лежепеков

-4
malars0

что взломали молодцы, но нафиг она сдалась... делать игру похожую на персону и не завезти в нее романы это позор...

-10
RattyCarina

Ну, за романы - согласна.

5