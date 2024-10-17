Высокооцененную JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus, которая защищена Denuvo, взломали с помощью демо-версии

Позавчера стало известно о том, что пользователям удалось найти способ разблокировать с помощью демо-версии, EXE-файл которой не защищен Denuvo, полную версию игры Metaphor: ReFantazio от Atlus.

К сожалению игроков ожидал неприятный сюрприз: в EXE-файле демо-версии отсутствовала важная функция из полной версии, а именно - выбор заданий в игре, из-за чего на двадцатом часу игры она становилась непроходимой.

Тем не менее, на Reddit нашелся пользователь, который смог восстановить в EXE-файле демо-версии вырезанные функции. Сообщается, что теперь игра проходима на пропатченном EXE: несколько пользователей сообщили, что провели в игре уже свыше 40 часов и не встретили никаких проблем, а один из пользователей заявил, что и вовсе прошел игру таким способом. Так же игроки нашли способ разблокировать DLC в пиратской версии игры. Вероятно уже в скором времени игра появится в сети.

Metaphor: ReFantazio стала одной из самых высокооцененных в этом году:

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с текстовым переводом на русский язык.