Высокооцененную JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus, которая защищена Denuvo, взломали с помощью демо-версии

Позавчера стало известно о том, что пользователям удалось найти способ разблокировать с помощью демо-версии, EXE-файл которой не защищен Denuvo, полную версию игры Metaphor: ReFantazio от Atlus.
К сожалению игроков ожидал неприятный сюрприз: в EXE-файле демо-версии отсутствовала важная функция из полной версии, а именно - выбор заданий в игре, из-за чего на двадцатом часу игры она становилась непроходимой.
Тем не менее, на Reddit нашелся пользователь, который смог восстановить в EXE-файле демо-версии вырезанные функции. Сообщается, что теперь игра проходима на пропатченном EXE: несколько пользователей сообщили, что провели в игре уже свыше 40 часов и не встретили никаких проблем, а один из пользователей заявил, что и вовсе прошел игру таким способом. Так же игроки нашли способ разблокировать DLC в пиратской версии игры. Вероятно уже в скором времени игра появится в сети.
Metaphor: ReFantazio стала одной из самых высокооцененных в этом году:
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с текстовым переводом на русский язык.
Красавчики, хотя сам качать не буду ибо анимэ отстой)
Сейчас какахами закидают😁
не понял всеобщего кипятка по игре. Я читая отзывы думал там второе пришествие Ведьмака, начал проходить и понял, что это по сути рескин Персоны. Я недавно прошел 5 роял, так теперь как-то уже не хочется проходить по сути точно такую же игру лол, просто чутка сюжет другой.
Ну красавцы,что я могу сказать ещё:)
вот это новость. я уже думал купить хоть в каком-нибудь виде. а оно во оно чё. ну подождём. а то 7к на дороге не валяются, лол
Верим
да уж // Денис Лежепеков
что взломали молодцы, но нафиг она сдалась... делать игру похожую на персону и не завезти в нее романы это позор...
Ну, за романы - согласна.