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Metathrone 04.12.2008
Экшен, Шутер, От первого лица, Киберпанк
6.4 35 оценок

Привет из 2008-го: киберпанк-шутер "Метатрон" от воронежских разработчиков вышел в Steam

Lunersun
Новости

Strategy First продолжает радовать любителей олдскула — издательство добралось до российского шутера «Метатрон» 2008 года и выпустило его в Steam. За игрой стоит воронежская студия Orion Games.

В центре истории этой игры оказался хакер Итен Ленгли, который спокойно занимался своим ремеслом — взламывал защиту и приторговывал информацией. Но после очередного дела что-то пошло не так: за парнем началась настоящая охота, а у него самого вдруг проявились сверхспособности. И вот теперь ему предстоит разобраться не только с могущественными корпорациями, но и с какими-то древними цивилизациями, да ещё и раскрыть тайну загадочного проекта «Метатрон».

За игру просят 180 рублей.

6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Сергей Оленичев

Даже самые трешёвые поделки типа Лады рейсинг клаб заслуживают памяти и странички в стим. Как никак это история видеоигр с его падениями и взлётами

13
Danny Lamb

Я плюсую. Вдруг у кого-то остались положительные воспоминания от старых трешовых игр. Главное, чтобы в таких переизданиях завозили поддержку широкоформатных мониторов и, хотя бы, 60 fps

8
The Ryan

Ждём ещё Метрон, бессмертная калссика

4
Stasonich_spb

Чёрную Метку от этой же студии теперь выпускайте)))

1
Alternativshik_6

Хотелось бы,но нет. Права принадлежат буке,а она в этом не заинтересована.

0
Stasonich_spb Alternativshik_6

От Буки в Стиме есть игры. Может и эту выпустят.

0
Andrewshmen

Земляки! "йокарный шашлык"! Надо ознакомиться))

0
Gradient_Zero

Это кайфовые нулевые, бэйби! Атмосфера присутствует по умолчанию

0
SkyGame

Вот так артефакт, я даже про такую игру не слышал. Всего одна тема на форуме тут, как бы намекает о том что мало кто ждал эту игру в момент выхода.

0
Pastoral

Этих разработчиков наверное давно уже нет ,а кто то просит за игру деньги..

0
ДаДжи

стиму хотят за что то отомстить закидав его дерьмом

-2