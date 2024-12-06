Привет из 2008-го: киберпанк-шутер "Метатрон" от воронежских разработчиков вышел в Steam

Strategy First продолжает радовать любителей олдскула — издательство добралось до российского шутера «Метатрон» 2008 года и выпустило его в Steam. За игрой стоит воронежская студия Orion Games.

В центре истории этой игры оказался хакер Итен Ленгли, который спокойно занимался своим ремеслом — взламывал защиту и приторговывал информацией. Но после очередного дела что-то пошло не так: за парнем началась настоящая охота, а у него самого вдруг проявились сверхспособности. И вот теперь ему предстоит разобраться не только с могущественными корпорациями, но и с какими-то древними цивилизациями, да ещё и раскрыть тайну загадочного проекта «Метатрон».

За игру просят 180 рублей.