Привет из 2008-го: киберпанк-шутер "Метатрон" от воронежских разработчиков вышел в Steam

Strategy First продолжает радовать любителей олдскула — издательство добралось до российского шутера «Метатрон» 2008 года и выпустило его в Steam. За игрой стоит воронежская студия Orion Games.
В центре истории этой игры оказался хакер Итен Ленгли, который спокойно занимался своим ремеслом — взламывал защиту и приторговывал информацией. Но после очередного дела что-то пошло не так: за парнем началась настоящая охота, а у него самого вдруг проявились сверхспособности. И вот теперь ему предстоит разобраться не только с могущественными корпорациями, но и с какими-то древними цивилизациями, да ещё и раскрыть тайну загадочного проекта «Метатрон».
За игру просят 180 рублей.
Даже самые трешёвые поделки типа Лады рейсинг клаб заслуживают памяти и странички в стим. Как никак это история видеоигр с его падениями и взлётами
Я плюсую. Вдруг у кого-то остались положительные воспоминания от старых трешовых игр. Главное, чтобы в таких переизданиях завозили поддержку широкоформатных мониторов и, хотя бы, 60 fps
Ждём ещё Метрон, бессмертная калссика
Чёрную Метку от этой же студии теперь выпускайте)))
Хотелось бы,но нет. Права принадлежат буке,а она в этом не заинтересована.
От Буки в Стиме есть игры. Может и эту выпустят.
Земляки! "йокарный шашлык"! Надо ознакомиться))
Это кайфовые нулевые, бэйби! Атмосфера присутствует по умолчанию
Вот так артефакт, я даже про такую игру не слышал. Всего одна тема на форуме тут, как бы намекает о том что мало кто ждал эту игру в момент выхода.
Этих разработчиков наверное давно уже нет ,а кто то просит за игру деньги..
стиму хотят за что то отомстить закидав его дерьмом