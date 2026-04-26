Артефакты из прошлого: Опубликованы редчайшие скриншоты разработки оригинальной Metro 2033

В сети появились уникальные кадры из ранних билдов Metro 2033, которые ранее нигде не публиковались. Скриншоты относятся к 2007 году и показывают, насколько сильно менялось видение постапокалиптической Москвы в стенах студии 4A Games. Речь идет о знаменитом уровне «Аллея».
Что интересного на этих кадрах:
- Москва, которую мы не увидели (19 апреля 2007): На самом раннем кадре запечатлена альтернативная панорама города. Вместо привычных очертаний Кремля на горизонте возвышаются гигантские небоскребы. Похоже, на ранних этапах разработчики планировали сделать упор на более современный и «вертикальный» облик разрушенной столицы.
- Исчезнувший «Икарус» (17 октября 2007): На втором скриншоте, сделанном спустя полгода, небоскребы уже исчезли, уступив место более привычному нам ландшафту. Однако и здесь есть отличия от финальной версии: прямо перед входом в метро стоит старый автобус «Икарус». В релизной версии игры его заменили на обычный грузовик.
- Эволюция атмосферы: Эти кадры наглядно показывают, как разработчики постепенно отказывались от масштабных футуристических видов в пользу более приземленной, тесной и гнетущей атмосферы заброшенных улиц
Такие утечки позволяют по-новому взглянуть на титанический труд художников и понять, какой путь прошла игра от первых концептов до культового статуса.
Многие на пг тогда еще даже не родились
Как же похорошела Москва при Собянине
Прошлое это замечательно, но будущее это восхитительно, если его не угробить.
Гигантские летучие мыши в небе, бешенные гориллы в библиотеках. Кто придумывал этих нелепых монстров?)
Снова скриншоты из мода? Не удалось выдать за новую часть, так теперь "слив" старой?