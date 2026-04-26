Артефакты из прошлого: Опубликованы редчайшие скриншоты разработки оригинальной Metro 2033

В сети появились уникальные кадры из ранних билдов Metro 2033, которые ранее нигде не публиковались. Скриншоты относятся к 2007 году и показывают, насколько сильно менялось видение постапокалиптической Москвы в стенах студии 4A Games. Речь идет о знаменитом уровне «Аллея».

Что интересного на этих кадрах:

Москва, которую мы не увидели (19 апреля 2007): На самом раннем кадре запечатлена альтернативная панорама города. Вместо привычных очертаний Кремля на горизонте возвышаются гигантские небоскребы. Похоже, на ранних этапах разработчики планировали сделать упор на более современный и «вертикальный» облик разрушенной столицы.

Исчезнувший «Икарус» (17 октября 2007): На втором скриншоте, сделанном спустя полгода, небоскребы уже исчезли, уступив место более привычному нам ландшафту. Однако и здесь есть отличия от финальной версии: прямо перед входом в метро стоит старый автобус «Икарус». В релизной версии игры его заменили на обычный грузовик.

Эволюция атмосферы: Эти кадры наглядно показывают, как разработчики постепенно отказывались от масштабных футуристических видов в пользу более приземленной, тесной и гнетущей атмосферы заброшенных улиц

Такие утечки позволяют по-новому взглянуть на титанический труд художников и понять, какой путь прошла игра от первых концептов до культового статуса.