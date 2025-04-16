Благодаря бесплатной раздаче Metro 2033 Redux привлекла более 50 тыс. игроков онлайн в Steam

Мир цифровых развлечений отмечает знаменательную веху: 15-летие влиятельной серии видеоигр Metro. В ознаменование этого события 4A Games раздавала Metro 2033 Redux, обновленную версию игры, с которой началось это постапокалиптическое путешествие, до 16 апреля.

Согласно данным SteamDB, раздача оказалась весьма удачной. Игра не только побила свой рекорд онлайна, но и значительно улучшила его. На момент написаний новости пиковый онлайн составил более 50 тыс. игроков, что в 10 раз превышает предыдущий лучший показатель в 5 тыс. игроков, датированный апрелем 2018 года.