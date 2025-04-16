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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 328 оценок

Благодаря бесплатной раздаче Metro 2033 Redux привлекла более 50 тыс. игроков онлайн в Steam

monk70 monk70

Мир цифровых развлечений отмечает знаменательную веху: 15-летие влиятельной серии видеоигр Metro. В ознаменование этого события 4A Games раздавала Metro 2033 Redux, обновленную версию игры, с которой началось это постапокалиптическое путешествие, до 16 апреля.

Согласно данным SteamDB, раздача оказалась весьма удачной. Игра не только побила свой рекорд онлайна, но и значительно улучшила его. На момент написаний новости пиковый онлайн составил более 50 тыс. игроков, что в 10 раз превышает предыдущий лучший показатель в 5 тыс. игроков, датированный апрелем 2018 года.

15
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
AdriftDylan

А там чё онлайн есть?Забрал,но ещё не играл.

9
Satty

нет там онлайна, попробуй читать посты внимательно и переваривать прочитанное

3
AdriftDylan Satty

Так и я о чем.Раздали то,что на торрентах сто лет валяется и пройдено давно.

привлекла более 50 тыс. игроков онлайн
4
bysaturn AdriftDylan

Тебе нужно поспать, чтоб мозг хорошо начал работать)

2
KIBERMAX AdriftDylan

Гений для тебя понятие онлайн это чё мультиплеер только?, так игру забрали бесплатно, а отрытая статистика стима показывает сколько щас играют людей в сюжетную игру, об этом и новость гласит, реально иди поспи.

2
AdriftDylan KIBERMAX

Естессно.Нафиг тогда про онлайн писать,если на рутрекере за столько лет может миллиард скачиваний.

5
Egik81

Ну учитывая что игру арендуют как и остальное в Стиме из ПО. Да и без онлайна хрен поиграешь в арендованное цифры скажем там не впечатляют именно по этому проекту.

4
Real Slim Shady

Погодите, это реально?

1
OPen man

50.000 людей поиграло? и? что нам это дапло?

1
создатель русского репа

"новость" уровня "самое интересное"

1
JohnTornton

и все кто забирал её в егс, забрали щас в стим и в стим запустили

Agentdead

Да я и там и там взял , все таки стим роднее. Но играть нафиг надо, мб потом.

1
Kenn1y

Есть ещё те, кто не купил, забавно. Хотя, сам недавно начал улучшенную версию Исхода, до этого дошел до Каспия и закинул.

Agentdead

Каспий самая скука, тайга лучше, новосиб имба.

Satty

всегда будут те, кто не играл, хотя бы из-за того, что ежедневно рождается масса новых людей, которым в будущем предстоит играть в игры дней давно минувших

saa0891

.

+ ещё 31 картинка
Snake2105

Какой раздаче? А почему мне её не дали в стиме?