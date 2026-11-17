Специалисты Digital Foundry протестировали бесплатное обновление для Metro 2033 и Metro: Last Light на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S, которое студия 4A Games выпустила в преддверии релиза Metro 2039 в феврале 2027 года. Разработчики обновили текстуры, освещение, геометрию, постобработку и затенение фонового света (ambient occlusion).

На базовой PS5 и Xbox Series X игры работают в нативном 4K со сглаживанием TSR. Оно убирает мерцание листвы, но иногда оставляет лёгкие шлейфы за объектами. На PS5 Pro апскейлер PSSR дополнительно повышает чёткость мелких деталей на расстоянии. Младшая Xbox Series S получила серьёзные ограничения: разрешение 1080p, упрощённые текстуры и отсутствие режима 120 Гц.

В режиме 60 FPS базовые PS5 и Xbox Series X в основном держат целевую частоту, но в перестрелках со спецэффектами фреймрейт проседает до 50 FPS. По стабильности версии уступают изданиям для PS4, поэтому для сглаживания просадок желателен экран с VRR. На Xbox Series S наблюдаются схожие падения до 50 с небольшим кадров в людных местах и боях. Идеальные 60 FPS без просадок держит только PS5 Pro.

В режиме 120 Гц лидером стала Xbox Series X — при разрешении 1296p она выдаёт почти ровные 120 FPS даже в сложных сценах. Обычная PS5 снижает разрешение до 1152p, но в толпе персонажей частота всё же опускается до 110 FPS. PS5 Pro работает в разрешении 1440p с PSSR и расплачивается за это производительностью: в боях фреймрейт падает до 110 FPS, а в людных локациях — до 96 FPS.

В итоге Digital Foundry назвала апдейт отличным поводом познакомиться с классикой перед выходом новой части, несмотря на мелкие шероховатости с оптимизацией.