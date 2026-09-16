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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9.1 9 327 оценок

Дилогия Metro Redux пополнила каталог PlayStation Plus Premium и Deluxe

Глeб Глeб

Культовые постапокалиптические шутеры Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux официально стали доступны подписчикам старших тарифных планов PlayStation Plus. Sony добавила сборник в библиотеку 15 сентября 2026 года.

Игры доступны для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости). Обе части в составе Redux-издания предлагают улучшенную графику, подтянутую производительность (60 FPS), переработанный геймплей и все вышедшие дополнения.

Сентябрьское обновление и реакция игроков

Вместе с Metro в «классическую» линейку Premium/Deluxe вошла ролевая игра Mega Man X Command Mission. Однако это обновление вызвало неоднозначную реакцию в геймерском сообществе:

  • Критика Sony: Многие пользователи выразили недовольство, посчитав добавление относительно свежего сборника Metro Redux в самый дорогой тариф «ленивым решением». Игроки ждали больше редких хитов с платформ PS1, PS2 и PSP.
  • Основная линейка (Extra): Основное сентябрьское пополнение каталога выйдет чуть позже. Главными хитами месяца станут экшен-хоррор Slitterhead и симулятор рестлинга WWE 2K26, которые станут доступны для скачивания 29 сентября.
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Egik81
Культовые постапокалиптические шутеры Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux официально стали доступны подписчикам старших тарифных планов PlayStation Plus. Sony добавила сборник в библиотеку 15 сентября 2026 года.

К сожалению, без возможности насладится аппаратной физикс. Придётся довольствоваться базовым.