Дилогия Metro Redux пополнила каталог PlayStation Plus Premium и Deluxe

Культовые постапокалиптические шутеры Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux официально стали доступны подписчикам старших тарифных планов PlayStation Plus. Sony добавила сборник в библиотеку 15 сентября 2026 года.
Игры доступны для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости). Обе части в составе Redux-издания предлагают улучшенную графику, подтянутую производительность (60 FPS), переработанный геймплей и все вышедшие дополнения.
Сентябрьское обновление и реакция игроков
Вместе с Metro в «классическую» линейку Premium/Deluxe вошла ролевая игра Mega Man X Command Mission. Однако это обновление вызвало неоднозначную реакцию в геймерском сообществе:
- Критика Sony: Многие пользователи выразили недовольство, посчитав добавление относительно свежего сборника Metro Redux в самый дорогой тариф «ленивым решением». Игроки ждали больше редких хитов с платформ PS1, PS2 и PSP.
- Основная линейка (Extra): Основное сентябрьское пополнение каталога выйдет чуть позже. Главными хитами месяца станут экшен-хоррор Slitterhead и симулятор рестлинга WWE 2K26, которые станут доступны для скачивания 29 сентября.
К сожалению, без возможности насладится аппаратной физикс. Придётся довольствоваться базовым.