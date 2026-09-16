Дилогия Metro Redux пополнила каталог PlayStation Plus Premium и Deluxe

Культовые постапокалиптические шутеры Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux официально стали доступны подписчикам старших тарифных планов PlayStation Plus. Sony добавила сборник в библиотеку 15 сентября 2026 года.

Игры доступны для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости). Обе части в составе Redux-издания предлагают улучшенную графику, подтянутую производительность (60 FPS), переработанный геймплей и все вышедшие дополнения.

Сентябрьское обновление и реакция игроков

Вместе с Metro в «классическую» линейку Premium/Deluxe вошла ролевая игра Mega Man X Command Mission. Однако это обновление вызвало неоднозначную реакцию в геймерском сообществе: