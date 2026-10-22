Для Metro Redux вышло бесплатное Next-Gen обновление на ПК

Издатель Deep Silver и студия 4A Games официально выпустили бесплатное Next-Gen обновление для культовых постапокалиптических шутеров Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux. С сегодняшнего дня, 22 октября 2026 года, улучшенные версии игр стали доступны для всех владельцев оригинального сборника на ПК.

Консольный релиз патча для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится ровно через неделю — 29 октября 2026 года.

Главные изменения и технические улучшения

Разработчики подчеркивают, что это не ремейк, а масштабная техническая модернизация, призванная раскрыть потенциал современного «железа». В состав графического апдейта вошли:

Полноценная поддержка 4K: На ПК и консолях текущего поколения обе игры теперь работают в нативном ультра-высоком разрешении.

Обновленная графика: Добавлены улучшенные 4K-текстуры, переработанное освещение, более глубокие тени и продвинутые эффекты частиц.

Плавность игрового процесса: На консолях заявлена поддержка стабильных 60 FPS в 4K, а также режим 120 FPS с использованием апскейла. Для ПК-игроков добавлена интеграция современных технологий сглаживания, включая DLSS.

Детализация и звук: Студия обновила анимации персонажей, повысила детализацию окружения и полностью переработала аудио-составляющую для более глубокого погружения в атмосферу разрушенной Москвы.

Полный список изменений (Patch Notes)

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