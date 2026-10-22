Для Metro Redux вышло бесплатное Next-Gen обновление на ПК

Издатель Deep Silver и студия 4A Games официально выпустили бесплатное Next-Gen обновление для культовых постапокалиптических шутеров Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux. С сегодняшнего дня, 22 октября 2026 года, улучшенные версии игр стали доступны для всех владельцев оригинального сборника на ПК.
Консольный релиз патча для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится ровно через неделю — 29 октября 2026 года.
Главные изменения и технические улучшения
Разработчики подчеркивают, что это не ремейк, а масштабная техническая модернизация, призванная раскрыть потенциал современного «железа». В состав графического апдейта вошли:
- Полноценная поддержка 4K: На ПК и консолях текущего поколения обе игры теперь работают в нативном ультра-высоком разрешении.
- Обновленная графика: Добавлены улучшенные 4K-текстуры, переработанное освещение, более глубокие тени и продвинутые эффекты частиц.
- Плавность игрового процесса: На консолях заявлена поддержка стабильных 60 FPS в 4K, а также режим 120 FPS с использованием апскейла. Для ПК-игроков добавлена интеграция современных технологий сглаживания, включая DLSS.
- Детализация и звук: Студия обновила анимации персонажей, повысила детализацию окружения и полностью переработала аудио-составляющую для более глубокого погружения в атмосферу разрушенной Москвы.
Полный список изменений (Patch Notes)
ПК-платформы (Steam, Epic, GoG)
- Разблокированная частота кадров: FPS теперь ограничен только возможностями вашего «железа».
- Технологии апскейла: Добавлена интеграция 4A TSR, NVIDIA DLSS и AMD FSR.
- Новые технологии графики: Внедрена система глобального освещения Screen Space Global Illumination (SSGI).
- Повышенная детализация: Увеличено качество геометрии и детализация текстур (добавлена полноценная поддержка 4K-текстур).
- Реалистичные материалы: Обновлены PBR-материалы для более достоверного отображения поверхностей.
- Анимация и звук: Улучшено качество анимаций, повышено общее качество звука и добавлена поддержка пространственного аудио (Spatial Audio).
- Контроллеры: Добавлена поддержка адаптивных триггеров DualSense и импульсных триггеров контроллера Xbox.
- Оптимизация под портативки: Добавлен режим оптимизации энергопотребления для Asus ROG Ally, Xbox Series X и версии из Microsoft Store.
- Epic Games Store: Интегрированы сервисы EOS (достижения и учетные записи).
- Исправление старых багов: Устранены ошибки, возникавшие при высокой частоте кадров, а также баг с разной чувствительностью мыши по вертикали и горизонтали.
Исправления ошибок, о которых сообщало сообщество (ПК)
Стабильность и производительность
- Исправлены вылеты при переходе между главами и при запуске на современном железе (Windows 11, видеокарты AMD, мониторы с высокой частотой обновления).
- Исправлен вылет при поднятии противогаза.
- Устранены зависания на экранах-заставках, при надписи «Нажмите любую кнопку» и во время загрузки уровней.
- Исправлены бесконечные загрузки и черные экраны после вступительных логотипов (особенно на новых видеокартах AMD).
- Устранены зависания во время сюжетных скриптовых сцен и переходов между локациями.
Игровой процесс
- Исправлен баг, из-за которого оружие застревало в бесконечной анимации перезарядки и переставало стрелять, если процесс сжигания паутины прерывался перезарядкой или сменой оружия.
- Исправлена ошибка ИИ: враги больше не видят игрока сквозь стены или абсолютную темноту, а их уровень тревоги не поднимается мгновенно.
Сохранения
- Восстановлена корректная работа облачных сохранений Steam Cloud.
- Умные чекпоинты: Игра больше не создает контрольные точки, если у игрока осталось слишком мало времени действия фильтра. Это предотвратит «петли смерти», когда персонаж задыхался сразу после загрузки.
- Исправлено повреждение сохранений на PS5, из-за которого блокировался доступ к главам после уровня «Регина» и сбрасывался инвентарь после долгого отключения консоли.
- Повышена общая надежность сохранений при случайном вылете или закрытии игры во время автосохранения.
Управление
- Вернулись стандартные раскладки клавиатуры, которые пропали после предыдущего обновления.
- Исправлена проблема, когда беспроводной контроллер DualSense не распознавался в Steam-версии.
- Курсор мыши больше не застревает на краю экрана в меню и у торговцев при игре на нескольких мониторах.
- Исправлено частичное распознавание геймпадов Xbox и сбои при переназначении кнопок.
Отображение и настройки
- Продвинутая физика Advanced PhysX теперь включена на ПК по умолчанию.
- Исправлено некорректное отображение главного экрана, если игра теряла фокус сразу после запуска.
- Исправлен запуск в оконном режиме вместо полноэкранного на 4K-мониторах с включенным масштабированием Windows.
- Возвращены современные разрешения (1440p и 4K) — игра больше не ограничена старыми форматами вроде 1600x1200.
- Исправлены растянутые изображения, неверные соотношения сторон экрана и мерцание теней на ультрашироких мониторах.
- Улучшено качество освещения: исправлены пиксельный блум, сломанные тени, пропадающий объемный свет и белые ореолы (в сцене знакомства с Хантером, от прожекторов и в коридорах с подсветкой).
Специфичные исправления для отдельных игр
Metro 2033 Redux
- «Аванпост»: Демон больше не застывает в воздухе во время анимации захвата игрока.
- «Фонарь»: Оптимизирована и улучшена производительность.
- Старт игры: Исправлен критический баг, мешавший забрать оружие у оружейника в начале игры, что блокировало дальнейшее прохождение.
- «Хан» (Тургеневская): Хан и его люди больше не замирают на месте и не стреляют бесконечно после того, как игрок закладывает бомбу. Исправлен черный экран при загрузке последнего чекпоинта в этой локации.
- «Библиотека»: Игрок больше не застревает без кат-сцены после завершения стычки.
- «Д6»: Отремонтированы механизмы крана, магнита и рычагов в конце игры, которые ранее могли не реагировать на действия.
- Исправлен баг, из-за которого финальная кат-сцена игры могла не воспроизводиться.
- Убрана мгновенная смерть в токсичных зонах, если на персонажа надет исправный противогаз.
- Исправлены проблемы с неоткрывающимися достижениями (включая «Оружейник») и их синхронизацией при игре в автономном режиме.
Metro Last Light Redux
- «Сад»: Исправлен критический баг, из-за которого медведица оставалась без сознания во время битвы с боссом, блокируя прогресс.
- «Революция»: Исправлена ошибка, из-за которой скрытные оглушения и убийства становились недоступны начиная с этой главы.
- «Венеция»: Игра больше не вылетает при покупке РПК в пустой третий слот для оружия в местной оружейной.
- DLC «Хан»: Исправлена невозможность продвинуться по сюжету после того, как Хан будит Ульмана после видений.
- «Закат»: Игрок больше не вылетает за пределы текстур при падении в воду.