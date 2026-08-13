Экранизация "Метро 2033" находится на этапе активных обсуждений

Постапокалиптическая вселенная «Метро» может выйти на большие экраны. Стало известно, что экранизация знаменитого романа «Метро 2033» находится на этапе активного обсуждения — прямо сейчас ведутся свежие переговоры о производстве полнометражной картины.



Подробности проекта пока держатся в строжайшем секрете: неизвестно, кто именно занимается разработкой, какая студия возьмет на себя производство и планируют ли привлекать к работе западных или отечественных кинематографистов. Однако инсайдеры и источники обещают раскрыть детали уже в ближайшее время.

Напомним, что путь «Метро 2033» к киноадаптации полен терний и переносов:

Изначально права на экранизацию приобрела голливудская студия MGM, но проект зашел в тупик — американские сценаристы хотели перенести действие фильма из московского метрополитена в Вашингтон, что полностью разрушало атмосферу первоисточника.

Позже за адаптацию взялись российские продюсеры, а премьера планировалась на 1 января 2024 года, однако проект был заморожен и отложен на неопределенный срок.

Похоже, у фанатов истории Артема появился новый повод для сдержанного оптимизма. Ждем официальных деталей!