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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9.1 9 298 оценок

Экранизация "Метро 2033" находится на этапе активных обсуждений

TheSkoofLord TheSkoofLord

Постапокалиптическая вселенная «Метро» может выйти на большие экраны. Стало известно, что экранизация знаменитого романа «Метро 2033» находится на этапе активного обсуждения — прямо сейчас ведутся свежие переговоры о производстве полнометражной картины.

Подробности проекта пока держатся в строжайшем секрете: неизвестно, кто именно занимается разработкой, какая студия возьмет на себя производство и планируют ли привлекать к работе западных или отечественных кинематографистов. Однако инсайдеры и источники обещают раскрыть детали уже в ближайшее время.

Напомним, что путь «Метро 2033» к киноадаптации полен терний и переносов:

  • Изначально права на экранизацию приобрела голливудская студия MGM, но проект зашел в тупик — американские сценаристы хотели перенести действие фильма из московского метрополитена в Вашингтон, что полностью разрушало атмосферу первоисточника.
  • Позже за адаптацию взялись российские продюсеры, а премьера планировалась на 1 января 2024 года, однако проект был заморожен и отложен на неопределенный срок.

Похоже, у фанатов истории Артема появился новый повод для сдержанного оптимизма. Ждем официальных деталей!

Кино и сериалы 2
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Тоmmy

место съемок

7
SaintsEagle

Могу сказать точно что фильм снимут точно не у нас)
А то сейчас не угодно снимать что-то на анти-военную темматику

4
Комментарий удален
Gridon

западные студии не станут вливать бюджеты свыше 50 миллионов долларов в юридически токсичный сеттинг без доступа к натурным съемкам и рынку

SGate

Уве Болл в деле!

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