Компания MAN-MADE создала компьютер по мотивам игры "Метро 2033"

Компания MAN-MADE представила новый эксклюзивный игровой компьютер, выполненный в стилистике легендарной игры "Metro 2033". Этот проект объединил в себе высокую производительность и уникальный дизайн, который передаёт атмосферу мрачного постапокалиптического мира, известного каждому поклоннику игры.
Компьютер собран на базе мощных комплектующих, обеспечивающих максимальную производительность даже для самых требовательных игр:
- Корпус: Cryptone-Q
- Процессор: Intel i9-14900KF
- Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
- Оперативная память: 64 ГБ DDR5 XPG 6000 МГц
- Видеокарта: KFA2 RTX 4090 SG OC
- SSD: 1 ТБ + 2 ТБ ADATA Legend 960
- СЖО: Thermalright Frozen Fusion 360 (Asetek)
- Вентиляторы: XPG VENTO PRO 120
Особое внимание уделено дизайну корпуса, который полностью переработан. Панели корпуса зачищены до металла, окрашены и искусственно состарены для создания эффекта ржавчины и потертостей. На корпусе нанесены цитаты из книги и игры "Metro 2033", а пластиковые стойки заменены на медные, что добавляет эстетичности и прочности.
Одной из самых оригинальных деталей стал настоящий дозиметр 1989 года, который был интегрирован в корпус, а также разбитая маска СИЗ с подсветкой, мигающей при обращении к диску. Финальным штрихом стали символы из игры: карта «Metro 2033», жетон Спарты и табличка с показателями заражения, подчеркивающие уникальность проекта.
ну если он не из бывшего вагона метро слеплен то не понятно какое он отношения к нему имеет
Чёт передняя панель вообще мимо
фанаты купят