Компания MAN-MADE создала компьютер по мотивам игры "Метро 2033"

Компания MAN-MADE представила новый эксклюзивный игровой компьютер, выполненный в стилистике легендарной игры "Metro 2033". Этот проект объединил в себе высокую производительность и уникальный дизайн, который передаёт атмосферу мрачного постапокалиптического мира, известного каждому поклоннику игры.

Компьютер собран на базе мощных комплектующих, обеспечивающих максимальную производительность даже для самых требовательных игр:

Корпус: Cryptone-Q

Cryptone-Q Процессор: Intel i9-14900KF

Intel i9-14900KF Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI Оперативная память: 64 ГБ DDR5 XPG 6000 МГц

64 ГБ DDR5 XPG 6000 МГц Видеокарта: KFA2 RTX 4090 SG OC

KFA2 RTX 4090 SG OC SSD: 1 ТБ + 2 ТБ ADATA Legend 960

1 ТБ + 2 ТБ ADATA Legend 960 СЖО: Thermalright Frozen Fusion 360 (Asetek)

Thermalright Frozen Fusion 360 (Asetek) Вентиляторы: XPG VENTO PRO 120

Особое внимание уделено дизайну корпуса, который полностью переработан. Панели корпуса зачищены до металла, окрашены и искусственно состарены для создания эффекта ржавчины и потертостей. На корпусе нанесены цитаты из книги и игры "Metro 2033", а пластиковые стойки заменены на медные, что добавляет эстетичности и прочности.

Одной из самых оригинальных деталей стал настоящий дозиметр 1989 года, который был интегрирован в корпус, а также разбитая маска СИЗ с подсветкой, мигающей при обращении к диску. Финальным штрихом стали символы из игры: карта «Metro 2033», жетон Спарты и табличка с показателями заражения, подчеркивающие уникальность проекта.