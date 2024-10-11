ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 7 718 оценок

Компания MAN-MADE создала компьютер по мотивам игры "Метро 2033"

Yuma9
Новости

Компания MAN-MADE представила новый эксклюзивный игровой компьютер, выполненный в стилистике легендарной игры "Metro 2033". Этот проект объединил в себе высокую производительность и уникальный дизайн, который передаёт атмосферу мрачного постапокалиптического мира, известного каждому поклоннику игры.

Компьютер собран на базе мощных комплектующих, обеспечивающих максимальную производительность даже для самых требовательных игр:

  • Корпус: Cryptone-Q
  • Процессор: Intel i9-14900KF
  • Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
  • Оперативная память: 64 ГБ DDR5 XPG 6000 МГц
  • Видеокарта: KFA2 RTX 4090 SG OC
  • SSD: 1 ТБ + 2 ТБ ADATA Legend 960
  • СЖО: Thermalright Frozen Fusion 360 (Asetek)
  • Вентиляторы: XPG VENTO PRO 120

Особое внимание уделено дизайну корпуса, который полностью переработан. Панели корпуса зачищены до металла, окрашены и искусственно состарены для создания эффекта ржавчины и потертостей. На корпусе нанесены цитаты из книги и игры "Metro 2033", а пластиковые стойки заменены на медные, что добавляет эстетичности и прочности.

Одной из самых оригинальных деталей стал настоящий дозиметр 1989 года, который был интегрирован в корпус, а также разбитая маска СИЗ с подсветкой, мигающей при обращении к диску. Финальным штрихом стали символы из игры: карта «Metro 2033», жетон Спарты и табличка с показателями заражения, подчеркивающие уникальность проекта.

Источник  
4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну если он не из бывшего вагона метро слеплен то не понятно какое он отношения к нему имеет

2
Unicorling

Чёт передняя панель вообще мимо

0
Ден00

фанаты купят

0