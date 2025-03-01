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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 148 оценок

Контентная модификация Repair 2009 для Metro 2033 выходит 16 марта 2025 года

3 GAME STUDIO
Новости

В честь 15-летия Metro 2033 энтузиасты объявили о выпуске модификации Metro: Repair 2009, который восстанавливает вырезанный контент и элементы ранних версий игры. Вдохновением послужили постеры и бета-скриншоты оригинала.

Основные изменения:

  • Геймплей останется без изменений.
  • Артём получит руки из билдов ранней разработки.
  • На уровнях «Аллея» и «Библиотека» добавлена ночь и погода из старой демки.
  • Мельник отреагирует на бездействие игрока в прологе.
  • На ВДНХ появится бородатый отчим Артёма.
  • Оружейник получит обновлённый облик и реплику.
  • Восстановлены диалоги на уровнях «Катакомбы» и «Тоннель на Киевскую».

Полный список изменений будет опубликован к релизу.

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