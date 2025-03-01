Контентная модификация Repair 2009 для Metro 2033 выходит 16 марта 2025 года

В честь 15-летия Metro 2033 энтузиасты объявили о выпуске модификации Metro: Repair 2009, который восстанавливает вырезанный контент и элементы ранних версий игры. Вдохновением послужили постеры и бета-скриншоты оригинала.
Основные изменения:
- Геймплей останется без изменений.
- Артём получит руки из билдов ранней разработки.
- На уровнях «Аллея» и «Библиотека» добавлена ночь и погода из старой демки.
- Мельник отреагирует на бездействие игрока в прологе.
- На ВДНХ появится бородатый отчим Артёма.
- Оружейник получит обновлённый облик и реплику.
- Восстановлены диалоги на уровнях «Катакомбы» и «Тоннель на Киевскую».
Полный список изменений будет опубликован к релизу.