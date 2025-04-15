Metro 2033 Redux побила рекорд онлайна в Steam благодаря бесплатной раздаче

Бесплатная раздача Metro 2033 Redux, приуроченная к 15-летию серии Metro, помогла игре установить новый рекорд по числу одновременных игроков в Steam.

По данным SteamDB, вечером 14 апреля в шутер одновременно играли 13 592 человека — почти втрое больше, чем в предыдущий пик в 2018 году, когда онлайн достигал 5 139 игроков.

Раздача продлится до 16 апреля, 19:00 по московскому времени, и есть шанс, что онлайн еще вырастет. Статистика по другим площадкам, таким как GOG и Xbox, пока не раскрыта.

Metro 2033 Redux — это переработанная версия оригинальной Metro 2033, выпущенная в 2014 году. Игра доступна на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.