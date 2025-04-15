Metro 2033 Redux побила рекорд онлайна в Steam благодаря бесплатной раздаче

Бесплатная раздача Metro 2033 Redux, приуроченная к 15-летию серии Metro, помогла игре установить новый рекорд по числу одновременных игроков в Steam.
По данным SteamDB, вечером 14 апреля в шутер одновременно играли 13 592 человека — почти втрое больше, чем в предыдущий пик в 2018 году, когда онлайн достигал 5 139 игроков.
Раздача продлится до 16 апреля, 19:00 по московскому времени, и есть шанс, что онлайн еще вырастет. Статистика по другим площадкам, таким как GOG и Xbox, пока не раскрыта.
Metro 2033 Redux — это переработанная версия оригинальной Metro 2033, выпущенная в 2014 году. Игра доступна на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.
Забрал. Любимая игра как любимая книга - можно перечитывать всю жизнь. На этом сайте слишком много глупых юнцов. Когда пройдет время и ваш разум станет более полноценным и опытным - вы не будете говорить "зачем это старье снова перепроходить, все прошли и забыли"? Вы будете заново проходить ваши любимые игры раз за разом. Потому что в новых вы не найдете тех эмоций и впечатлений, которые получили при первом прохождении ваших старых игр. Кстати, таких игр не так уж много и у всех они свои.
Это точно. Тоже забрал, хотя уже давно проходил их несколько раз. Из любимых у меня в фаворитах это точно Dying Light, первая часть. Я люблю зомби-игры, в своё время с братом в коопе не один раз проходили Dead Island и её дополнение в виде отдельной игры, но Dying Light для меня, честно говоря, сейчас эталон зомби-игр от первого лица, геймплейно игру хочется проходить очень долго, жаль, что сюжет не очень длинный.
Могу ещё добавить Mass Effect все части, Prey, все RTS C&C серии, и куча других старых проектов.
как обычно, запустили , сделали онлайн и не пройдут даже
Зачем? Пиратскую версию давным-давно прошли, а тут в библиотеку steam собирают, мол купили.
Ну хоть один раз годная халява в Steam.
рекорд по числу одновременных нищебродов-школяров. Этот редукс и так за 50 руб продавался на акциях все время // Илья Прохоров
Зачем отдавать 50 руб когда можно не отдавать, финансировать всу предлагаешь?... // Александр Шишкин
Буквально нелелю назад перепроходил, прекрасная игра. По атмосфере чуть не дотягивает до оригинала, но всё равно заткнёт за пояс кучу современных поделок для хомячков.
Блиин, какие же неудобные эти ваши смайлики. Нельзя было протестировать или вы как и игроделы на нас тестируете?
Уже забрал, но играть не буду т.к. давно пройдена
Забрал, но осуждаю как игру так и автора произведения.
Ясен пень, халява же.
Да ее уже везде раздавали и в гог и егс. Габен вышел 3, но он не любит или не знает о цифре 3
Отличная игра вышла, переигрывал несколько раз, для меня она лучшая из всех трех частей)
Хз, давно уже куплена.
Меня больше удивляет тот факт, что во всех, вот во всех вообще версиях Метро есть облачные сохранения... КРОМЕ МЕТРО ИСХОД ENHANCED. Типа - шта? Почему?
Уже 39000
Так, а смысл по сути? Уже миллион лет на торренте лежит. со скидкой сто процентов.
Нет