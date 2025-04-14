Metro 2033 Redux раздают бесплатно в Steam в честь 15-летия серии

Издатель Deep Silver и студия 4A Games сделали Metro 2033 Redux временно бесплатной на ПК и Xbox. Получить игру можно в Steam и GOG, но времени немного — акция продлится до 16 апреля, 19:00 по МСК.
Раздача приурочена к 15-летнему юбилею франшизы. В честь праздника также действуют крупные скидки: Metro: Last Light Redux продаётся со скидкой 85%, а Metro Exodus — со скидкой 75%. Эти предложения будут актуальны до 21 апреля.
Оригинальная Metro 2033 вышла 16 марта 2010 года, а обновлённая версия Redux — в 2014 году
Одна из не многих игр, что я прошел несколько раз.
Жесть 15 лет игре, как время быстро летит
а лучше ничего так и не появилось среди жанра))
Появилось ещё как. Метро Исход как минимум есть - он в разы лучше. А скоро и шикарный Пионер будет, который всяко круче какого-то там Метро 15 лет назад.
Пионер это ммо, каким боком он тут?
Все 3 части прошел с огромным удовольствием.И каждая часть хороша по своему.Эта серия как раз из тех игр, которые я перепрохожу по несколько раз...
В первой части версии 2010 года была вся атмосфера... Один небольшой минус был это корявый стелс.
И такое себе следование первоисточнику, понимаю что не всё возможно реализовать в игре, но книга и игра абсолютно разные произведения!
Редукс во всем лучше
// Deadpool Wolverine
Уже 3-я игра в серии Metro которую раздали.Оригинал и last light давно в коллекции.
Причем ригинал 2 раза раздавали в 18 году и в 21 году
Шикарная серия игр, хотя исход мне понравился меньше первых двух, но все еще годно.
Метро 2033 Редух // Сергей Бегленко
В гог тоже забирается если надо
Гог не пускает, а в стиме океюшки...
Такая же фигня.
Upd: в гоге врубаешь vpn, перезагружаешь страницу и игра в библиотеке.
В стиме ее свободно можно забрать но потом снова не будет пускать на страницу
Нахер я ее купил
На это есть одна умная весчь-знал бы прикуп в Сочи жил!
В GOG то же ещё 24 часа раздаётся!
На Икс бокс как забрать? // Олег Бражников
Вот это я понимаю шикарный подгон, хотя у меня куплена уже очень давно обычная версия а редукс давали бесплатно как он вышел у кого был оригинал.
Жаль что четвёртую часть не сделали.
Забрал. Оказывается у меня обычное метро 2033 на аккаунте есть, а Redux версии почему-то не было. Спасибо за инфу.
Что делать, если игра не запускается??
В эпике ишо раньше забрано
Спасибо за полезную инфу!
да блин! как же жаль! всего-то надо было почти 10 лет подождать, я бы тогда 1ую часть бесплатно получил(