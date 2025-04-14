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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 265 оценок

Metro 2033 Redux раздают бесплатно в Steam в честь 15-летия серии

IKarasik IKarasik

Издатель Deep Silver и студия 4A Games сделали Metro 2033 Redux временно бесплатной на ПК и Xbox. Получить игру можно в Steam и GOG, но времени немного — акция продлится до 16 апреля, 19:00 по МСК.

Раздача приурочена к 15-летнему юбилею франшизы. В честь праздника также действуют крупные скидки: Metro: Last Light Redux продаётся со скидкой 85%, а Metro Exodus — со скидкой 75%. Эти предложения будут актуальны до 21 апреля.

Оригинальная Metro 2033 вышла 16 марта 2010 года, а обновлённая версия Redux — в 2014 году

65
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Хаттаб жив

Одна из не многих игр, что я прошел несколько раз.

16
agula98

Жесть 15 лет игре, как время быстро летит

15
shmops-pops

а лучше ничего так и не появилось среди жанра))

4
Janekste shmops-pops

Появилось ещё как. Метро Исход как минимум есть - он в разы лучше. А скоро и шикарный Пионер будет, который всяко круче какого-то там Метро 15 лет назад.

2
TheNikolay00 Janekste

Пионер это ммо, каким боком он тут?

Lvinomord

Все 3 части прошел с огромным удовольствием.И каждая часть хороша по своему.Эта серия как раз из тех игр, которые я перепрохожу по несколько раз...

9
Jayne Cobb

В первой части версии 2010 года была вся атмосфера... Один небольшой минус был это корявый стелс.

5
Fatum Sibir

И такое себе следование первоисточнику, понимаю что не всё возможно реализовать в игре, но книга и игра абсолютно разные произведения!

2
Ильич Ильич

Редукс во всем лучше

1
Пользователь ВКонтакте

// Deadpool Wolverine

3
prince0

Уже 3-я игра в серии Metro которую раздали.Оригинал и last light давно в коллекции.

2
Глeб

Причем ригинал 2 раза раздавали в 18 году и в 21 году

2
Rograx

Шикарная серия игр, хотя исход мне понравился меньше первых двух, но все еще годно.

2
Пользователь ВКонтакте

Метро 2033 Редух // Сергей Бегленко

1
Ely Maze

В гог тоже забирается если надо

1
Чукча в чуме

Гог не пускает, а в стиме океюшки...

XpeH_B_naJIbTo

Такая же фигня.

Upd: в гоге врубаешь vpn, перезагружаешь страницу и игра в библиотеке.

Ely Maze

В стиме ее свободно можно забрать но потом снова не будет пускать на страницу

FeNiX3941pro

Нахер я ее купил

palich7247

На это есть одна умная весчь-знал бы прикуп в Сочи жил!

Aqel

В GOG то же ещё 24 часа раздаётся!

Пользователь ВКонтакте

На Икс бокс как забрать? // Олег Бражников

saa0891

Вот это я понимаю шикарный подгон, хотя у меня куплена уже очень давно обычная версия а редукс давали бесплатно как он вышел у кого был оригинал.

Жаль что четвёртую часть не сделали.

Janekste

Забрал. Оказывается у меня обычное метро 2033 на аккаунте есть, а Redux версии почему-то не было. Спасибо за инфу.

CommandingQuasar

Что делать, если игра не запускается??

K0t Felix

В эпике ишо раньше забрано

Уильям Аркетт

Спасибо за полезную инфу!

AGS37

да блин! как же жаль! всего-то надо было почти 10 лет подождать, я бы тогда 1ую часть бесплатно получил(