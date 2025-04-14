Metro 2033 Redux раздают бесплатно в Steam в честь 15-летия серии

Издатель Deep Silver и студия 4A Games сделали Metro 2033 Redux временно бесплатной на ПК и Xbox. Получить игру можно в Steam и GOG, но времени немного — акция продлится до 16 апреля, 19:00 по МСК.

Раздача приурочена к 15-летнему юбилею франшизы. В честь праздника также действуют крупные скидки: Metro: Last Light Redux продаётся со скидкой 85%, а Metro Exodus — со скидкой 75%. Эти предложения будут актуальны до 21 апреля.

Оригинальная Metro 2033 вышла 16 марта 2010 года, а обновлённая версия Redux — в 2014 году