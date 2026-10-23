Metro 2033 Redux стала второй официальной игрой с DLSS 5 - Neural Rendering добавили без отдельного анонса

Metro 2033 Redux получила нативную поддержку NVIDIA DLSS 5 Neural Rendering вместе с Next-Gen Update, выпущенным 22 октября. Таким образом, игра стала вторым официальным проектом с этой технологией после NBA 2K27, где DLSS 5 появилась в сентябре. Причём обновление Metro вышло раньше ещё двух интеграций DLSS 5, ранее запланированных на ноябрь.

Новую функцию обнаружил Ренан Маньейро. Он сообщил, что в папке игры находится DLL-библиотека DLSS 5 той же версии, которая используется в NBA 2K27. Игроки также подтвердили появление в графических настройках отдельного параметра DLSS-NR — Neural Rendering. Такое же обновление доступно для Metro: Last Light Redux, которая, согласно сообщениям, также получила поддержку Neural Rendering.

Любопытно, что 4A Games вообще не упомянула DLSS 5 в официальном списке изменений. Разработчики сообщили только о поддержке DLSS наряду с AMD FSR и собственной технологией 4A TSR. Next-Gen Update также добавил 4K-текстуры, улучшенные PBR-материалы, Screen Space Global Illumination, неограниченную частоту кадров и пространственный звук. При этом разработчики подтвердили, что трассировка лучей в обновление не вошла.

Ранее NVIDIA сообщила, что Hogwarts Legacy получит DLSS 5 5 ноября, а Where Winds Meet — позднее в ноябре. Обе игры должны использовать обновлённую модель Neural Rendering, которая, по заявлениям NVIDIA, работает в два раза быстрее сентябрьской версии. В результате Metro 2033 Redux получила технологию раньше обеих ранее анонсированных игр, хотя сама Metro отсутствовала в первоначальном списке проектов с DLSS 5.

В отличие от привычного DLSS Super Resolution, Neural Rendering использует искусственный интеллект для изменения освещения и внешнего вида материалов на основе уже отрендеренного игрой изображения. Технология поддерживается видеокартами GeForce RTX 50 и системами RTX Spark.

Первые сообщения игроков Metro 2033 Redux указывают на существенное падение производительности после включения Neural Rendering, хотя итоговый результат зависит от используемой видеокарты и выбранных графических настроек.

Next-Gen Update для Metro Redux распространяется бесплатно среди владельцев игр в Steam, Epic Games Store и GOG. Консольные версии и обновление для Windows Store должны выйти 29 октября.