Metro Redux получили хотфикс с исправлением разрешения и других мелких ошибок

Для Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux на ПК вышел хотфикс, исправляющий проблемы, обнаруженные после выхода обновления Next-Gen. Разработчики устранили ошибки с определением высоких разрешений, исчезновением оверлея Steam и недоступностью награды в аккаунте Deep Silver. Также исправлена работа достижений в Epic Games Store и отображение украинской локализации.

Версии после обновления: