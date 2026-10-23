Metro Redux получили хотфикс с исправлением разрешения и других мелких ошибок

Для Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux на ПК вышел хотфикс, исправляющий проблемы, обнаруженные после выхода обновления Next-Gen. Разработчики устранили ошибки с определением высоких разрешений, исчезновением оверлея Steam и недоступностью награды в аккаунте Deep Silver. Также исправлена работа достижений в Epic Games Store и отображение украинской локализации.
Версии после обновления:
- Metro 2033 Redux: Steam — 26159616, Epic Games Store — 0.1.0.28, GOG — 3.0.0.19.
- Metro: Last Light Redux: Steam — 26159638, Epic Games Store — 0.1.0.28, GOG — 3.0.0.19.
Украинская локализация про события в постапокалиптической Москве это уже смешно. А то что украинские разработчики забыли про украинскую локализацию в своей же игре, это в двойне смешнее🤭
наконец то
Блинассссс,пойду играть с интересом 🤗 // Александр Хитрых