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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9.1 9 365 оценок

Metro Redux получили хотфикс с исправлением разрешения и других мелких ошибок

monk70 monk70

Для Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux на ПК вышел хотфикс, исправляющий проблемы, обнаруженные после выхода обновления Next-Gen. Разработчики устранили ошибки с определением высоких разрешений, исчезновением оверлея Steam и недоступностью награды в аккаунте Deep Silver. Также исправлена работа достижений в Epic Games Store и отображение украинской локализации.

Версии после обновления:

  • Metro 2033 Redux: Steam — 26159616, Epic Games Store — 0.1.0.28, GOG — 3.0.0.19.
  • Metro: Last Light Redux: Steam — 26159638, Epic Games Store — 0.1.0.28, GOG — 3.0.0.19.
ПК 27 Обновления 1
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
БорисБритва1769

Украинская локализация про события в постапокалиптической Москве это уже смешно. А то что украинские разработчики забыли про украинскую локализацию в своей же игре, это в двойне смешнее🤭

3
KILLA06

наконец то

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Блинассссс,пойду играть с интересом 🤗 // Александр Хитрых