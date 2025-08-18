Моддер выпустил набор HD-текстур для Metro 2033 Redux

Моддер quad98 выпустил новый 4K-текстурпак для версии Metro 2033 Redux, который масштабирует и обновляет все текстуры. Этот мод просто необходим всем, кто хочет переиграть первую игру серии Metro.

Если говорить более подробно, моддер использовал инструменты искусственного интеллекта для масштабирования оригинальных текстур. Таким образом, новые текстуры сохраняют художественный стиль оригинала. Другими словами, они не портят художественное направление игры. В то же время они обеспечивают более чёткое и контрастное изображение.

Мод масштабирует все текстуры 512×512 и 1024×1024 до 2048×2048. Он также масштабирует текстуры 2048×2048 до 4096×4096 или 2048×2048 с лучшей резкостью. Таким образом, доступны две версии: 4K и 2K.

