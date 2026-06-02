Назад в 2010-й: Для Metro 2033 Redux вышел масштабный мод, возвращающий мрачную атмосферу оригинала

Когда в 2014 году вышло переиздание Metro 2033 Redux, многие ветераны серии хвалили его за подтянутую графику и геймплей, но сокрушались из-за утраты той самой густой, давящей и серой атмосферы оригинальной игры 2010 года.



Группа энтузиастов решила исправить это историческое недоразумение и выпустила масштабную модификацию. Она возвращает оригинальный художественный стиль и дух каноничной Metro 2033, сохраняя при этом все технические и графические преимущества версии Redux.

Разработчики мода проделали колоссальную работу по реставрации игры:

Возвращение канона: Авторы восстановили оригинальные текстуры оружия, вернули классическую форму ордена «Спарта», старые названия уровней и ту самую, полюбившуюся фанатам озвучку Артёма из версии 2010 года.

Мрачный визуал: Погода на разрушенной поверхности Москвы снова стала хмурой, серой и по-настоящему пугающей, лишившись «лишних» красок переиздания.

Восстановление вырезанного контента: В игру вернули объекты, которые зачем-то убрали в Redux (например, знаменитый двухголовый скелет и ботинок с проросшим растением в бункере Д6).

Звук и погружение: Разработчики провели аудио-чистку. Из уровней с фашистами убрали неуместные фразы про Д6, а также удалили лишнюю боевую и скрытную фоновую музыку, которая часто ломала стелс и мешала вслушиваться в шорохи туннелей.

Целостность истории: На объединённые в Redux уровни вернулись оригинальные экраны загрузки и аутентичные субтитры.

Удобство: Наконец-то появилась долгожданная возможность пропускать катсцены! Кроме того, авторы исправили множество мелких багов оригинала и переиздания.

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