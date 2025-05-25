Неожиданная халява на Xbox: на консоль можно бесплатно получить Metro 2033 Redux

В апреле легендарная серия Metro отметила важную веху — с момента выхода первой части прошло уже 15 лет. Этот юбилей разработчики из студии 4A Games не оставили без внимания: был опубликован трогательный ролик, посвящённый пути серии, а также представлены первые намёки на её будущее. В честь события игру Metro 2033 Redux на короткое время сделали бесплатной на ПК. И вот теперь аналогичная акция стартовала и на консолях Xbox — пусть и с опозданием в месяц.

Metro 2033 Redux — это обновлённая версия оригинального шутера, в которой переработана графика, улучшены анимации, оптимизирован геймплей и добавлены современные технологии освещения. Игра поддерживается на Xbox One и Xbox Series X|S, а её обычная цена в магазине составляет $19.99, но сейчас её можно забрать бесплатно в течение трёх дней.

На фоне этой щедрой раздачи интерес к вселенной Metro снова заметно вырос. Причина не только в юбилее: недавно писатель Дмитрий Глуховский, автор оригинального романа, подтвердил, что принимает активное участие в работе над следующей частью игры вместе с 4A Games. Это произошло в рамках празднования годовщины игры, где он намекнул на новый масштаб продолжения.

Когда именно состоится полноценный анонс новой игры, пока неизвестно. Однако с высокой долей вероятности он может быть сделан уже летом — на одном из крупных игровых шоу, вроде Xbox Games Showcase или Summer Game Fest.