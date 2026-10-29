Обновление Metro Redux вышло для консолей PS5 и Xbox Series

Обновление METRO Redux для консолей текущего поколения уже доступно. Оно привносит множество улучшений визуальной составляющей и производительности в игры Metro 2033 и Metro Last Light.
Владельцы консолей теперь могут насладиться «честным» разрешением 4K при 60 кадрах в секунду или масштабированным 4K при 120 FPS. Поддержка реализована для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.
Помимо визуальных и технических улучшений, обновление содержит множество исправлений ошибок и корректировок, специфичных для каждой игры. Полный список изменений вы найдете в конце этой статьи.
Список изменений для METRO Redux
PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
- Нативная поддержка PS5 / PS5 Pro
- «Честное» разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
- Масштабированное до 4K разрешение при 120 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
- Поддержка технологии PSSR на PS5 Pro
- Глобальное освещение в экранном пространстве (Screen Space Global Illumination)
- Повышенная детализация геометрии
- Поддержка тесселяции геометрии в реальном времени
- Поддержка смещения (displacement) геометрии в реальном времени
- Повышенная детализация текстур
- Поддержка текстур в разрешении 4K
- Улучшенные PBR-материалы
- Более качественное освещение и затенение
- Более качественные эффекты частиц
- Улучшенная постобработка
- Более качественные тени
- Поддержка режима пониженного энергопотребления
- Улучшенное качество анимации
- Улучшенное качество звука
- Исправления ошибок (в том числе по отзывам сообщества) — см. ниже
- Поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense
Xbox Series X|S
- Нативная поддержка Xbox Series X|S
- Поддержка и оптимизация для Xbox Ally / Ally X
- «Честное» разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
- Масштабированное до 4K разрешение при 120 кадрах в секунду на Xbox Series X (требуется соответствующее оборудование)
- Поддержка технологии масштабирования и сглаживания 4A TSR
- Глобальное освещение в экранном пространстве (Screen Space Global Illumination)
- Повышенная детализация геометрии
- Поддержка тесселяции геометрии в реальном времени
- Поддержка смещения (displacement) геометрии в реальном времени
- Повышенная детализация текстур
- Поддержка текстур в разрешении 4K
- Улучшенные PBR-материалы
- Более качественное освещение и затенение
- Более качественные эффекты частиц
- Улучшенная постобработка
- Более качественные тени
- Поддержка программы Xbox Play Anywhere
- Поддержка режима оптимизированного энергопотребления
- Улучшенное качество анимации
- Улучшенное качество звука
- Поддержка пространственного аудио (Spatial Audio)
- Исправления ошибок (в том числе по отзывам сообщества) — см. ниже
- Поддержка импульсных триггеров (Impulse Triggers) контроллера Xbox
Только оно платное это обновления на плойке