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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9.1 9 374 оценки

Обновление Metro Redux вышло для консолей PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Обновление METRO Redux для консолей текущего поколения уже доступно. Оно привносит множество улучшений визуальной составляющей и производительности в игры Metro 2033 и Metro Last Light.

Владельцы консолей теперь могут насладиться «честным» разрешением 4K при 60 кадрах в секунду или масштабированным 4K при 120 FPS. Поддержка реализована для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

Помимо визуальных и технических улучшений, обновление содержит множество исправлений ошибок и корректировок, специфичных для каждой игры. Полный список изменений вы найдете в конце этой статьи.

Список изменений для METRO Redux

PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

  • Нативная поддержка PS5 / PS5 Pro
  • «Честное» разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
  • Масштабированное до 4K разрешение при 120 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
  • Поддержка технологии PSSR на PS5 Pro
  • Глобальное освещение в экранном пространстве (Screen Space Global Illumination)
  • Повышенная детализация геометрии
  • Поддержка тесселяции геометрии в реальном времени
  • Поддержка смещения (displacement) геометрии в реальном времени
  • Повышенная детализация текстур
  • Поддержка текстур в разрешении 4K
  • Улучшенные PBR-материалы
  • Более качественное освещение и затенение
  • Более качественные эффекты частиц
  • Улучшенная постобработка
  • Более качественные тени
  • Поддержка режима пониженного энергопотребления
  • Улучшенное качество анимации
  • Улучшенное качество звука
  • Исправления ошибок (в том числе по отзывам сообщества) — см. ниже
  • Поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense

Xbox Series X|S

  • Нативная поддержка Xbox Series X|S
  • Поддержка и оптимизация для Xbox Ally / Ally X
  • «Честное» разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)
  • Масштабированное до 4K разрешение при 120 кадрах в секунду на Xbox Series X (требуется соответствующее оборудование)
  • Поддержка технологии масштабирования и сглаживания 4A TSR
  • Глобальное освещение в экранном пространстве (Screen Space Global Illumination)
  • Повышенная детализация геометрии
  • Поддержка тесселяции геометрии в реальном времени
  • Поддержка смещения (displacement) геометрии в реальном времени
  • Повышенная детализация текстур
  • Поддержка текстур в разрешении 4K
  • Улучшенные PBR-материалы
  • Более качественное освещение и затенение
  • Более качественные эффекты частиц
  • Улучшенная постобработка
  • Более качественные тени
  • Поддержка программы Xbox Play Anywhere
  • Поддержка режима оптимизированного энергопотребления
  • Улучшенное качество анимации
  • Улучшенное качество звука
  • Поддержка пространственного аудио (Spatial Audio)
  • Исправления ошибок (в том числе по отзывам сообщества) — см. ниже
  • Поддержка импульсных триггеров (Impulse Triggers) контроллера Xbox
Консоли 9 Трейлеры 10 Обновления 2
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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Kos_78_38RUS

Только оно платное это обновления на плойке