Обновление Metro Redux вышло для консолей PS5 и Xbox Series

Обновление METRO Redux для консолей текущего поколения уже доступно. Оно привносит множество улучшений визуальной составляющей и производительности в игры Metro 2033 и Metro Last Light.

Владельцы консолей теперь могут насладиться «честным» разрешением 4K при 60 кадрах в секунду или масштабированным 4K при 120 FPS. Поддержка реализована для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

Помимо визуальных и технических улучшений, обновление содержит множество исправлений ошибок и корректировок, специфичных для каждой игры. Полный список изменений вы найдете в конце этой статьи.

Список изменений для METRO Redux

PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

Нативная поддержка PS5 / PS5 Pro

«Честное» разрешение 4K при 60 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)

Масштабированное до 4K разрешение при 120 кадрах в секунду (требуется соответствующее оборудование)

Поддержка технологии PSSR на PS5 Pro

Глобальное освещение в экранном пространстве (Screen Space Global Illumination)

Повышенная детализация геометрии

Поддержка тесселяции геометрии в реальном времени

Поддержка смещения (displacement) геометрии в реальном времени

Повышенная детализация текстур

Поддержка текстур в разрешении 4K

Улучшенные PBR-материалы

Более качественное освещение и затенение

Более качественные эффекты частиц

Улучшенная постобработка

Более качественные тени

Поддержка режима пониженного энергопотребления

Улучшенное качество анимации

Улучшенное качество звука

Исправления ошибок (в том числе по отзывам сообщества) — см. ниже

Поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense

Xbox Series X|S