ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9.1 9 203 оценки

Оригинальные игры Metro 2033 и Metro: Last Light Complete Edition включены в программу сохранения игр GOG

Глeб Глeб

Сегодня GOG объявила о новом партнерстве с 4A Games, в рамках которого оригинальные версии Metro 2033 и Metro: Last Light будут доступны на GOG в рамках программы сохранения игр.

Из пресс-релиза: «Благодаря сотрудничеству с невероятными командами DEEP SILVER и 4A Games, игроки теперь могут вновь окунуться в атмосферу истоков серии, тщательно обновленную для плавной работы на современных ПК, при этом сохранив оригинальное видение, которое помнят поклонники!»

В рамках программы сохранения игр GOG игры были доработаны и будут продолжать работать на современных системах. Среди наиболее примечательных изменений:

  • Полная совместимость с Windows 10 и Windows 11.
  • Поддержка современных контроллеров, включая Sony DualSense / DualShock 4, Microsoft Xbox Series / Xbox One / Xbox 360, Nintendo Switch 2 Pro / Switch Pro, Logitech F и Amazon Luna.
  • Улучшена поддержка «горячего» подключения контроллеров и беспроводного режима.
  • Увеличено максимальное количество поддерживаемых разрешений.
  • Новый ограничитель частоты кадров высокого разрешения.
  • Внедрена вертикальная синхронизация для более плавного отображения без разрывов изображения.
  • Оптимизированы стандартные настройки игры для современных систем.

В честь релиза все игры серии Metro, доступные на GOG, продаются со скидкой до 27 мая, 7:00 UTC.

ПК
39
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
lostpisec

Скорее бы поиграть в 2039, сделал бы предзаказ даже, если бы был. Великая серия, чего уж там!

27
Destroited
Оригинальные игры Metro 2033 и Metro: Last Light Complete Edition включены в программу

зрады и перемоги

17
GeraltMorgan

GOG делают велкое дело

9
Mweb

Это хорошо, но скорее бы новая часть Метро вышла. Последнее время мало цепляющих игр

8
Denis Kyokushin

GOG - это единственный цифровой магазин, который именно продаёт игры

6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ