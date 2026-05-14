Оригинальные игры Metro 2033 и Metro: Last Light Complete Edition включены в программу сохранения игр GOG

Сегодня GOG объявила о новом партнерстве с 4A Games, в рамках которого оригинальные версии Metro 2033 и Metro: Last Light будут доступны на GOG в рамках программы сохранения игр.

Из пресс-релиза: «Благодаря сотрудничеству с невероятными командами DEEP SILVER и 4A Games, игроки теперь могут вновь окунуться в атмосферу истоков серии, тщательно обновленную для плавной работы на современных ПК, при этом сохранив оригинальное видение, которое помнят поклонники!»

В рамках программы сохранения игр GOG игры были доработаны и будут продолжать работать на современных системах. Среди наиболее примечательных изменений:

Полная совместимость с Windows 10 и Windows 11.

Поддержка современных контроллеров, включая Sony DualSense / DualShock 4, Microsoft Xbox Series / Xbox One / Xbox 360, Nintendo Switch 2 Pro / Switch Pro, Logitech F и Amazon Luna.

Улучшена поддержка «горячего» подключения контроллеров и беспроводного режима.

Увеличено максимальное количество поддерживаемых разрешений.

Новый ограничитель частоты кадров высокого разрешения.

Внедрена вертикальная синхронизация для более плавного отображения без разрывов изображения.

Оптимизированы стандартные настройки игры для современных систем.

В честь релиза все игры серии Metro, доступные на GOG, продаются со скидкой до 27 мая, 7:00 UTC.