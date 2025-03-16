Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на следующую часть

В этом году Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games решила отметить это событие специальным видео, посвященным истории серии и ее сообществу. В ролике показаны самые знаковые моменты из всех частей Metro – ключевые сюжетные повороты, персонажи, напряженные бои и мрачные туннели московского метро, сопровождаемые эпической музыкой.

Кроме того, в видео включены реакции стримеров и фанатов, демонстрирующие, насколько эмоциональным оказался этот постапокалиптический шутер. Такой подход еще раз подчеркивает влияние серии Metro и ее способность погружать игроков в напряженную и атмосферную историю выживания в мире после катастрофы.

В честь юбилея к фанатам обратился креативный директор Metro Андрей Прохоров. Он поздравил игроков с этим событием, поблагодарил их за многолетнюю поддержку и признался, что Metro 2033 навсегда останется важной частью истории 4A Games. Однако стоит напомнить, что сам Прохоров больше не вернется к разработке игр Metro, хотя он верит в будущее серии и в команду 4A Games. Подробнее об этом можно узнать здесь:

При этом разработчики снова подтвердили, что активно работают над следующей частью Metro. Они пообещали сделать игру еще более мрачной и глубокой, сохранив ключевые черты серии – сильный сюжет, напряженные перестрелки и суровый мир, где человечество борется за выживание.

Когда состоится анонс новой игры, пока неизвестно, но фанатам Metro определенно есть чего ждать. Ну а пока в честь юбилея всю серию игры можно купить в Steam со скидкой до 85%.