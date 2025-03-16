Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на следующую часть

В этом году Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games решила отметить это событие специальным видео, посвященным истории серии и ее сообществу. В ролике показаны самые знаковые моменты из всех частей Metro – ключевые сюжетные повороты, персонажи, напряженные бои и мрачные туннели московского метро, сопровождаемые эпической музыкой.
Кроме того, в видео включены реакции стримеров и фанатов, демонстрирующие, насколько эмоциональным оказался этот постапокалиптический шутер. Такой подход еще раз подчеркивает влияние серии Metro и ее способность погружать игроков в напряженную и атмосферную историю выживания в мире после катастрофы.
В честь юбилея к фанатам обратился креативный директор Metro Андрей Прохоров. Он поздравил игроков с этим событием, поблагодарил их за многолетнюю поддержку и признался, что Metro 2033 навсегда останется важной частью истории 4A Games. Однако стоит напомнить, что сам Прохоров больше не вернется к разработке игр Metro, хотя он верит в будущее серии и в команду 4A Games. Подробнее об этом можно узнать здесь:
При этом разработчики снова подтвердили, что активно работают над следующей частью Metro. Они пообещали сделать игру еще более мрачной и глубокой, сохранив ключевые черты серии – сильный сюжет, напряженные перестрелки и суровый мир, где человечество борется за выживание.
Когда состоится анонс новой игры, пока неизвестно, но фанатам Metro определенно есть чего ждать. Ну а пока в честь юбилея всю серию игры можно купить в Steam со скидкой до 85%.
самый эпичный трейлер в игровой индустрии, не требующий перевода ни на один язык
15 лет прошло. Ностальгия.
Fear the future.
ждём .......
уже давно все части куплены.Странно только обещали что метро исход и Метро Enhanced Edition будут раздельны.А в стим только одна Enhanced Edition
Какие то реакции галимые пипец.Нашли кого добавить.Уж лучше вообще без этих было бы
в епике разделено. Смотри в настройках установки стима, так где-то точно есть выбор.
Легендарная серия игр
только что проше последню версию - графоний отменный,да и играть интересно.
Эх, жаль, Новое метро не анонсировали.
P. S. Так. Стоп. А кто минусы ставит? Боты?
За что вообще минусы, я не понимаю
фенбои сталкера))))
разработка идет ж...
минусят всякие отбитки чаще всего, просто потому что могут вот и все...