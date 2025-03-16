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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 183 оценки

Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на следующую часть

Gutsz Gutsz

В этом году Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games решила отметить это событие специальным видео, посвященным истории серии и ее сообществу. В ролике показаны самые знаковые моменты из всех частей Metro – ключевые сюжетные повороты, персонажи, напряженные бои и мрачные туннели московского метро, сопровождаемые эпической музыкой.

Кроме того, в видео включены реакции стримеров и фанатов, демонстрирующие, насколько эмоциональным оказался этот постапокалиптический шутер. Такой подход еще раз подчеркивает влияние серии Metro и ее способность погружать игроков в напряженную и атмосферную историю выживания в мире после катастрофы.

В честь юбилея к фанатам обратился креативный директор Metro Андрей Прохоров. Он поздравил игроков с этим событием, поблагодарил их за многолетнюю поддержку и признался, что Metro 2033 навсегда останется важной частью истории 4A Games. Однако стоит напомнить, что сам Прохоров больше не вернется к разработке игр Metro, хотя он верит в будущее серии и в команду 4A Games. Подробнее об этом можно узнать здесь:

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При этом разработчики снова подтвердили, что активно работают над следующей частью Metro. Они пообещали сделать игру еще более мрачной и глубокой, сохранив ключевые черты серии – сильный сюжет, напряженные перестрелки и суровый мир, где человечество борется за выживание.

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Когда состоится анонс новой игры, пока неизвестно, но фанатам Metro определенно есть чего ждать. Ну а пока в честь юбилея всю серию игры можно купить в Steam со скидкой до 85%.

-2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
SkyraX

самый эпичный трейлер в игровой индустрии, не требующий перевода ни на один язык

1
Jayne Cobb

15 лет прошло. Ностальгия.

Fear the future.

1
Евгений Блык

ждём .......

0
Scorpion_win

уже давно все части куплены.Странно только обещали что метро исход и Метро Enhanced Edition будут раздельны.А в стим только одна Enhanced Edition

Какие то реакции галимые пипец.Нашли кого добавить.Уж лучше вообще без этих было бы

-3
Stylusss

в епике разделено. Смотри в настройках установки стима, так где-то точно есть выбор.

-1
Real Slim Shady

Легендарная серия игр

-7
V1RuS.pr||0

только что проше последню версию - графоний отменный,да и играть интересно.

-7
Никита Дроздоvv

Эх, жаль, Новое метро не анонсировали.

P. S. Так. Стоп. А кто минусы ставит? Боты?

-7
NegativePolygon

За что вообще минусы, я не понимаю

0
V1RuS.pr||0 NegativePolygon

фенбои сталкера))))

0
DowncastKylian
активно работают над следующей частью Metro

разработка идет ж...

минусят всякие отбитки чаще всего, просто потому что могут вот и все...

0