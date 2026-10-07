"В обновлении Metro Redux не будет трассировки лучей - PLAION уточнила подробности в официальном FAQ"

В грядущих некстген-версиях Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux не будет поддержки трассировки лучей. Об этом издатель PLAION официально сообщил в специальном FAQ для игроков.

По словам разработчиков из 4A Games, добавление рейтрейсинга в первые две части серии потребовало бы кардинальной переработки движка и колоссальных ресурсов. Студия приняла решение направить все силы на создание полноценного продолжения франшизы — Metro 2039.

В Steam, Epic Games Store и GOG обновление выйдет 22 октября. Пользователи Windows Store получат его 29 октября — одновременно с версиями для PS5 и Xbox Series X|S.

Вместо трассировки лучей авторы сосредоточились на других технических улучшениях: