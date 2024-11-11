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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 7 789 оценок

Вышел атмосферный трейлер глобального мода "Метро: Наследие" для Metro 2033

Gutsz
Новости

Команда энтузиастов и фанатов вселенной Метро 2033 из Green Games Group уже четвертый год трудится над глобальной модификацией под названием Метро: Наследие. Этот масштабный мод для Metro 2033 превратился в самостоятельный проект с оригинальным сюжетом и уникальными персонажами. Сегодня авторы опубликовали свежий трейлер своего детища, позволяя оценить его "зимнюю" атмосферу и геймплей.

Разработчики пока не спешат раскрывать дату релиза амбициозного шутера. Тем не менее, новая демонстрация изобилует вставками с реальным игровым процессом, что может намекать на скорый выход мода. Судя по комментариям авторов, им еще предстоит как следует отполировать некоторые аспекты игры и завершить озвучку, которая уже приблизилась к финальной стадии.

Энтузиасты показали шикарный трейлер глобального мода для Metro 2033 Redux с новым сюжетом и открытым миром

В Green Games Group напомнили, что Метро: Наследие является полностью самостоятельным проектом, который не потребует скачивания оригинальной Metro 2033. Игроков ждет бесшовный открытый мир с полной свободой исследования и цепочкой основных заданий, а также второстепенными активностями.

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Комментарии: 9
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Музыка Цоя в тему

1
Syxoff

Весьма достояно. Локация на стадионе крутая!

1
My life is a game

Интересно, что там с новой частью метро?Она хоть в разработке?

0
DanteNefelimSparda

Надеюсь,что нет. История полностью закончена,даже DlC показались лишними.

-5
RickeyIMBA

вр часть сделали и все)

-1
My life is a game RickeyIMBA

ну это да, посмотрел обзор, мне не зашло

-2
My life is a game DanteNefelimSparda

Так можно же не про Артема делать, если ты об этом
А дальше продолжать сюжет книг там или книги на этом же завершились?Я просто не читал

-1
DanteNefelimSparda My life is a game

Я читал первые 2. Потом уже надо закругляться,как я считаю. Черные,тайна взрыва и что стало с Землёй - все карты раскрыты,а Ексодус закрыл все сюжетные дырки и арки. Это хороший финал,я бы даже сказал идеальный. Дальше уже будет только хуже, остальные идеи будут переплетены только для продолжения франшизы.

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