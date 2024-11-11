Вышел атмосферный трейлер глобального мода "Метро: Наследие" для Metro 2033

Команда энтузиастов и фанатов вселенной Метро 2033 из Green Games Group уже четвертый год трудится над глобальной модификацией под названием Метро: Наследие. Этот масштабный мод для Metro 2033 превратился в самостоятельный проект с оригинальным сюжетом и уникальными персонажами. Сегодня авторы опубликовали свежий трейлер своего детища, позволяя оценить его "зимнюю" атмосферу и геймплей.

Разработчики пока не спешат раскрывать дату релиза амбициозного шутера. Тем не менее, новая демонстрация изобилует вставками с реальным игровым процессом, что может намекать на скорый выход мода. Судя по комментариям авторов, им еще предстоит как следует отполировать некоторые аспекты игры и завершить озвучку, которая уже приблизилась к финальной стадии.

В Green Games Group напомнили, что Метро: Наследие является полностью самостоятельным проектом, который не потребует скачивания оригинальной Metro 2033. Игроков ждет бесшовный открытый мир с полной свободой исследования и цепочкой основных заданий, а также второстепенными активностями.