Вышел атмосферный трейлер глобального мода "Метро: Наследие" для Metro 2033

Команда энтузиастов и фанатов вселенной Метро 2033 из Green Games Group уже четвертый год трудится над глобальной модификацией под названием Метро: Наследие. Этот масштабный мод для Metro 2033 превратился в самостоятельный проект с оригинальным сюжетом и уникальными персонажами. Сегодня авторы опубликовали свежий трейлер своего детища, позволяя оценить его "зимнюю" атмосферу и геймплей.
Разработчики пока не спешат раскрывать дату релиза амбициозного шутера. Тем не менее, новая демонстрация изобилует вставками с реальным игровым процессом, что может намекать на скорый выход мода. Судя по комментариям авторов, им еще предстоит как следует отполировать некоторые аспекты игры и завершить озвучку, которая уже приблизилась к финальной стадии.
В Green Games Group напомнили, что Метро: Наследие является полностью самостоятельным проектом, который не потребует скачивания оригинальной Metro 2033. Игроков ждет бесшовный открытый мир с полной свободой исследования и цепочкой основных заданий, а также второстепенными активностями.
Музыка Цоя в тему
Весьма достояно. Локация на стадионе крутая!
Интересно, что там с новой частью метро?Она хоть в разработке?
Надеюсь,что нет. История полностью закончена,даже DlC показались лишними.
вр часть сделали и все)
ну это да, посмотрел обзор, мне не зашло
Так можно же не про Артема делать, если ты об этом
А дальше продолжать сюжет книг там или книги на этом же завершились?Я просто не читал
Я читал первые 2. Потом уже надо закругляться,как я считаю. Черные,тайна взрыва и что стало с Землёй - все карты раскрыты,а Ексодус закрыл все сюжетные дырки и арки. Это хороший финал,я бы даже сказал идеальный. Дальше уже будет только хуже, остальные идеи будут переплетены только для продолжения франшизы.