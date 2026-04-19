Metro 2039 4-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 255 оценок

30 FPS и фотореализм: Metro 2039 станет самым тяжелым испытанием для современных консолей

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, студия 4A Games решила пойти ва-банк и показать настоящий «некстген», за который придется платить производительностью. Согласно первому техническому анализу Metro 2039, игра метит в звание самого технологичного шутера современности, но консольным игрокам придется смириться с серьезными ограничениями.

  • Технические подробности нового движка 4A Engine:
  • Цель — 30 FPS: На текущих консолях (PS5 и Xbox Series X) игра нацелена на стабильные 30 кадров в секунду ради достижения максимального качества картинки.
  • Прощай, растеризация: Система трассировки лучей (Ray Tracing) была полностью переписана с нуля. Разработчики практически отказались от традиционных методов отрисовки света в пользу честных лучей.
  • Динамическое разрешение: Внутреннее разрешение составит примерно 1516p, которое будет масштабироваться до 4K.
  • Невероятная детализация: В игру добавили честную «3D-изморозь» на оружии, которая нарастает в реальном времени, и продвинутую систему разрушения окружения.

Разработчики утверждают, что это самая требовательная игра в истории франшизы. Готовы ли геймеры пожертвовать плавностью ради графики, которую невозможно отличить от реальности вопрос риторический.

82
83
Комментарии:  83
agula98

Метро всегда бенчмарком был, на пк выйдет и тоже поставит на колени 5090.Хотя я вообще не вижу смысла этот русофобский треш покупать.Когда русификатор сделают полноценный а не нейронный, патчики завезут вот тогда можно будет подумать о скачке с торрента.

Great-heartedElio

Как можно вообще 30фпс играть, 90 уже некомфортно.

altair_nur

Как они красиво обозвали кусок неоптимизированного кода

WerGC

без русской озвучке атмосфера го8но

foxblue

тройная перемога!

