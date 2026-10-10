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Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 546 оценок

4A Games откроет предзаказы на все издания METRO 2039 на следующей неделе

Gruz_ Gruz_

Студия 4A Games и издательство PLAION объявили о скором начале приема предварительных заказов на грядущий постапокалиптический шутер METRO 2039. Сбор заявок на все цифровые и физические издания игры, включая премиальное Collector's Edition, стартует уже на следующей неделе.

Чтобы гарантированно обеспечить себе копию в день релиза, разработчики рекомендуют игрокам заранее зарегистрировать свой интерес на официальном сайте metro2039.com. Это позволит первыми получить уведомления о доступных торговых площадках, бонусах за предзаказ и официальных ритейлерах в день запуска кампании.

В рамках предзаказа пользователям будет предложен выбор из нескольких вариантов, рассчитанных как на обычных игроков, так и на преданных фанатов вселенной:

  • Стандартное издание (Standard Edition) — включает базовую версию игры и цифровые бонусы за предзаказ.
  • Расширенные издания (Deluxe / Gold Edition) — предложат сезонный пропуск (Season Pass), открывающий доступ к будущим сюжетным дополнениям, а также цифровой артбук и саундтрек.
  • Коллекционное издание (Collector's Edition) — эксклюзивное физическое издание, главным элементом которого станет полноразмерная детализированная реплика шлема главного героя игры — Незнакомца (Stranger). Физическая копия создана на основе оригинальных внутриигровых 3D-моделей и дополнена элементами противогаза с искусственными следами боевых повреждений. Тираж данного издания будет строго ограничен.

Релиз METRO 2039 запланирован на 4 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Индустрия 21
42
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
Destroited

уже предзаказал на торренте

32
Господин Лидер Мур

сталкер + метро = топ 3 лучших игр в мире ( гта на первом )

30
Dart_Zero

без русской локализации - только торрент

21
StickyOrson

Это хорошо. Разработчики большие молодцы.

10
Сипота

В редукс играю сейчас что так себе сюжет

7
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