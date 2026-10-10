4A Games откроет предзаказы на все издания METRO 2039 на следующей неделе

Студия 4A Games и издательство PLAION объявили о скором начале приема предварительных заказов на грядущий постапокалиптический шутер METRO 2039. Сбор заявок на все цифровые и физические издания игры, включая премиальное Collector's Edition, стартует уже на следующей неделе.

Чтобы гарантированно обеспечить себе копию в день релиза, разработчики рекомендуют игрокам заранее зарегистрировать свой интерес на официальном сайте metro2039.com. Это позволит первыми получить уведомления о доступных торговых площадках, бонусах за предзаказ и официальных ритейлерах в день запуска кампании.

В рамках предзаказа пользователям будет предложен выбор из нескольких вариантов, рассчитанных как на обычных игроков, так и на преданных фанатов вселенной:

Стандартное издание (Standard Edition) — включает базовую версию игры и цифровые бонусы за предзаказ.

Расширенные издания (Deluxe / Gold Edition) — предложат сезонный пропуск (Season Pass), открывающий доступ к будущим сюжетным дополнениям, а также цифровой артбук и саундтрек.

Коллекционное издание (Collector's Edition) — эксклюзивное физическое издание, главным элементом которого станет полноразмерная детализированная реплика шлема главного героя игры — Незнакомца (Stranger). Физическая копия создана на основе оригинальных внутриигровых 3D-моделей и дополнена элементами противогаза с искусственными следами боевых повреждений. Тираж данного издания будет строго ограничен.

Релиз METRO 2039 запланирован на 4 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.