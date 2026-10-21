Amazon и другие крупные ритейлеры начали массово отменять предзаказы на коллекционное издание Metro 2039

Покупатели, успевшие оформить предзаказы на лимитированное издание Metro 2039 Collector’s Edition, столкнулись с принудительным аннулированием своих покупок. Массовые отмены со стороны крупных торговых сетей, включая Amazon, начались спустя всего несколько дней после того, как весь тираж был официально распродан. В результате геймеры остались без товара и без возможности найти его в других магазинах.

Основная волна критики обрушилась на Amazon. На платформе Reddit пользователи обвиняют ритейлера в недобросовестном поведении: по словам пострадавших, компания дождалась момента, когда коллекционка закончилась у всех конкурентов, и только после этого начала рассылать уведомления об отмене. При этом заказы аннулируют даже у тех клиентов, кто успел провести транзакцию в первые минуты после старта продаж.

Ситуация усугубляется отсутствием внятной коммуникации. В службе поддержки Amazon заявляют, что «никаких объяснений нет». Однако в официальных электронных письмах, которые получили сотрудники издания Power Up Gaming, торговые сети лаконично ссылаются на «высокий спрос и ограниченное предложение».

Проблема носит глобальный характер: об отмене версий для ПК и консолей сообщают игроки из Великобритании, Франции и других стран. Лишь единицам удалось оперативно сориентироваться и переоформить покупку у мелких локальных продавцов. Одновременно с этим вторичный рынок наводнили десятки объявлений от спекулянтов. На eBay перекупщики предлагают дефицитное издание с огромной наценкой — его стоимость доходит до $676 при официальной розничной цене в $299,99.

Издательство Deep Silver, запланировавшее релиз Metro 2039 на 4 февраля 2027 года, пока никак не прокомментировало волну отмен со стороны ключевых торговых площадок и не делало заявлений о производстве дополнительного тиража.