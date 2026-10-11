Amazon раньше времени раскрыл цены и содержимое изданий Metro 2039

В базе данных британского Amazon обнаружили коллекционное и расширенное издания Metro 2039 (на данный момент страницы товар уже удалены). Вместе с ценами появились изображения, раскрывающие содержимое коллекционной версии игры.

Collector’s Edition — £259,99. Включает базовую игру, носимую реплику шлема спартанца, артбук в твёрдом переплёте, эксклюзивный SteelBook, цифровой артбук, саундтрек и сюжетное дополнение.

Deluxe Edition — £94,99. Состав этого издания такой же, как в Collector’s Edition, только без шлема.

Содержимое изданий и их цены совпадают с той информацией, которую недавно сообщил надёжный инсайдер billbil-kun..