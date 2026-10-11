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Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 552 оценки

Amazon раньше времени раскрыл цены и содержимое изданий Metro 2039

monk70 monk70

В базе данных британского Amazon обнаружили коллекционное и расширенное издания Metro 2039 (на данный момент страницы товар уже удалены). Вместе с ценами появились изображения, раскрывающие содержимое коллекционной версии игры.

  • Collector’s Edition — £259,99. Включает базовую игру, носимую реплику шлема спартанца, артбук в твёрдом переплёте, эксклюзивный SteelBook, цифровой артбук, саундтрек и сюжетное дополнение.
  • Deluxe Edition — £94,99. Состав этого издания такой же, как в Collector’s Edition, только без шлема.

Содержимое изданий и их цены совпадают с той информацией, которую недавно сообщил надёжный инсайдер billbil-kun..

Надёжный инсайдер раскрыл стоимость изданий Metro 2039 - предзаказы стартуют не позднее 14 октября
Слухи 19
102
36
Комментарии:  36
Ваш комментарий
DrAgon_steel

Вот что, ребята: денег я вам не дам.

76
Destroited

Похер на цены мы покупаем в зеленом магазине

60
_WingmaN_

Онли торрент идишн

31
Brainstoun

Мы обязательно дождёмся релиз.

30
qDan

Я конечно понимаю, что Мальта далековата от Мелкобритании, но 310 евроф за набор с пластиковым ночным горшком "Маде ин Чина", конкретно за который просят почти 200 евро - это уже не жадность, а чистое безумие.

Впрочем, лопоухих фанбоев в наше время существует немало, купят и обмажутся даже таким.

17
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