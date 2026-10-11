Amazon раньше времени раскрыл цены и содержимое изданий Metro 2039

В базе данных британского Amazon обнаружили коллекционное и расширенное издания Metro 2039 (на данный момент страницы товар уже удалены). Вместе с ценами появились изображения, раскрывающие содержимое коллекционной версии игры.
- Collector’s Edition — £259,99. Включает базовую игру, носимую реплику шлема спартанца, артбук в твёрдом переплёте, эксклюзивный SteelBook, цифровой артбук, саундтрек и сюжетное дополнение.
- Deluxe Edition — £94,99. Состав этого издания такой же, как в Collector’s Edition, только без шлема.
Содержимое изданий и их цены совпадают с той информацией, которую недавно сообщил надёжный инсайдер billbil-kun..
Вот что, ребята: денег я вам не дам.
Похер на цены мы покупаем в зеленом магазине
Онли торрент идишн
Мы обязательно дождёмся релиз.
Я конечно понимаю, что Мальта далековата от Мелкобритании, но 310 евроф за набор с пластиковым ночным горшком "Маде ин Чина", конкретно за который просят почти 200 евро - это уже не жадность, а чистое безумие.
Впрочем, лопоухих фанбоев в наше время существует немало, купят и обмажутся даже таким.