Автор вселенной "Метро" полагает, что Metro 2039 - это нечто большее, чем просто видеоигра

С первого трейлера становится ясно, насколько мрачной будет атмосфера Metro 2039, созданная командой 4A Games. Дмитрий Глуховский, автор вселенной «Метро», считает, что темы и сюжет новой части делают её чем-то большим, чем просто развлечением. Он подчеркивает глубокий психологизм истории: «Я не думаю, что Metro 2039 следует называть игрой. Это следует называть опытом».

Писатель отмечает, что подобные истории должны помогать человеку заглянуть внутрь себя и испытать свою волю на прочность. Описывая суть Metro 2039, Глуховский делает акцент на внутреннем мире игрока и процессе его самопознания:

«Metro 2039 — это именно такое зеркало. Но, как и полагается зеркалам, вы увидите в нем собственное отражение. Кто вы?»

Глуховский, лично работавший над сюжетом прошлых частей и VR-проекта Metro Awakening, утверждает, что сюжет 2039 — самый серьезный из всех, над которыми он работал с 4A Games. По его словам, новая история настолько правдоподобна, что она «больше не кажется антиутопией или научной фантастикой», а сам сценарий вызывает у него «мурашки по коже».

Релиз игры ожидается в ближайший зимний сезон, хотя конкретные сроки выхода остаются в секрете. Проект готовится к выходу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Благодаря системе Xbox Play Anywhere игроки смогут беспрепятственно переключаться между консолью и компьютером, приобретя лишь одну цифровую копию.