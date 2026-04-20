Автор вселенной "Метро" полагает, что Metro 2039 - это нечто большее, чем просто видеоигра

С первого трейлера становится ясно, насколько мрачной будет атмосфера Metro 2039, созданная командой 4A Games. Дмитрий Глуховский, автор вселенной «Метро», считает, что темы и сюжет новой части делают её чем-то большим, чем просто развлечением. Он подчеркивает глубокий психологизм истории: «Я не думаю, что Metro 2039 следует называть игрой. Это следует называть опытом».
Писатель отмечает, что подобные истории должны помогать человеку заглянуть внутрь себя и испытать свою волю на прочность. Описывая суть Metro 2039, Глуховский делает акцент на внутреннем мире игрока и процессе его самопознания:
«Metro 2039 — это именно такое зеркало. Но, как и полагается зеркалам, вы увидите в нем собственное отражение. Кто вы?»
Глуховский, лично работавший над сюжетом прошлых частей и VR-проекта Metro Awakening, утверждает, что сюжет 2039 — самый серьезный из всех, над которыми он работал с 4A Games. По его словам, новая история настолько правдоподобна, что она «больше не кажется антиутопией или научной фантастикой», а сам сценарий вызывает у него «мурашки по коже».
Релиз игры ожидается в ближайший зимний сезон, хотя конкретные сроки выхода остаются в секрете. Проект готовится к выходу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Благодаря системе Xbox Play Anywhere игроки смогут беспрепятственно переключаться между консолью и компьютером, приобретя лишь одну цифровую копию.
О, ну да, разумеется это нечто большее и великое! А по итогу выйдет просто очередная крайне неуместная агитка, как и всё, что писал до этого Глуховский.
Автор, отметь Глуховского иноагентом от греха подальше.
Да все уже поняли , что это будет не просто игра .
Политическое заявление )) этим эти идиоты привели к провалу игры до его выхода, да и в целом франшизе тоже полетит по одному месту. Кусать руку которая тебя кормит это надо было конечно иметь одаренный мозг. Даже S.T.A.L.K.E.R 2 вспешке удалила русофобскую музыку из бара, и в дальнейшем не имела никакого политического жеста, но эти одаренные идиоты на разрабах Метро решили выстрельнуть себе же в ногу. Не знаю каким надо быть куколдом что бы покупать их игру ))
Безотносительно мерзкой личности автора книжной серии, его графоманские унылые потуги в литературе невозможно читать. Засыпаешь на 10 странице, написано корявым языком и стиль подачи вызывает отторжение. Первые 2 игры воспринимались как задорная клюква. Но теперь, когда весь этот мусор в голове у пейсателя и создателей игры будет подаваться на серьезных щщах, будет вызывать брезгливость. Все кто купит это поделие - потенциальные спонсоры терроризма и русофобии