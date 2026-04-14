Дмитрий Глуховский не подтвердил наличие русского языка в Metro 2039

Русскоговорящих игроков по-прежнему сильно беспокоит вопрос о локализации грядущей Metro 2039. Как мы сообщали ранее, в сообществе нарастает тревога из-за того, что следующая глава в культовой франшизе может полностью лишиться дубляжа и даже текстового перевода. Массовые волнения и дискуссии геймеров достигли таких масштабов, что в итоге дошли аж до писателя оригинальных книг Дмитрия Глуховского, который также принимал непосредственное участие в написании сценария для новой видеоигры.

Во время недавнего прямого эфира Republic писателя попросили прокомментировать циркулирующие слухи о вырезанной русской озвучке в Metro 2039. Однако прямого ответа на волнующий комьюнити вопрос получить не удалось: Глуховский сослался на корпоративные договоренности, не став ни подтверждать, ни опровергать удаление локализации.

Все, что касается игры, мне нельзя комментировать. Это все в руках издателя игры... есть такая шведская компания Embracer, они издают. Меня просили никаких комментариев не давать. Пока можно только говорить о том, что игра называется Metro 2039. Информация разглашается "степ бай степ", так что следите за обновлениями.

— объяснил автор франшизы.

И хотя вопросы бизнес-стратегии издателя писателю обсуждать запрещено, на творческие темы Глуховский говорит охотнее. Ранее он уже успел заинтриговать фанатов полным отказом от позитивного настроя прошлой игры. О том, почему в новинке мы больше не увидим светлого постапокалипсиса и почему Metro 2039 будет мрачнее всех предыдущих частей серии,

Напомним, что долго гадать геймерам не придется. Презентация Metro 2039 запланирована на этот четверг, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени.