"До мурашек": Дмитрий Глуховский подтвердил, что работает вместе с 4A Games над масштабным продолжением Metro

В последние недели слухи о новом шутере в серии Metro только множатся. Недавний анонс амбициозного научно-фантастического проекта La Quimera от одного из подразделений 4A Games породил вопросы о судьбе культовой франшизы. Однако теперь стало окончательно ясно — основная команда студии продолжает активную работу над следующей частью Metro, и сегодня об этом впервые открыто заговорил автор оригинальных книг Дмитрий Глуховский.
Через свои социальные сети писатель подтвердил, что вновь принимает участие в разработке, курируя сценарий и общее направление истории. В своём сообщении он отметил, что работа над игрой вызывает у него "мурашки", намекая на масштаб и атмосферу будущего проекта. Детали самой игры он пока не спешит раскрывать, предлагая дождаться полноценного анонса.
Тем не менее, Глуховский прикрепил к своему сообщению постер из Metro: Last Light, на котором главный герой стоит в мрачном тоннеле метро. Этот выбор изображения вызвал обсуждения среди поклонников — возможно, следующая игра вновь перенесёт игроков в московское метро или будет тесно связано с этими локациями.
С момента выхода Metro Exodus прошло уже более пяти лет — срок, достаточный для создания крупнобюджетного проекта. Всё указывает на то, что полноценный анонс нового Metro может состояться совсем скоро, а ждать его релиза долго не придётся.
Аня - это пять, но клюквенных испорожнений мне не надо
Испражнений
ну так иди мимо
Не знаю как после метро 2035 можно к творчеству этого "писателя" относиться серьёзно. Похоже 2033 действительно взлетело именно за счёт того, что это был коллективный труд.
2033 - сказка для детей. Артём вылезает из своего клоповника, почти без проблем проходит дюжину станций, доходит до Полиса, и взрывает страшных чёрных. А между этим какое-то весёлое приключение, с колдунами и пси-сектантами в подземелье. Слишком много паранормальщины.
Да, как и какие-нибудь звёздные войны. Людям, в первую очередь, нравится вселенная. В частности поэтому 2035 это такой треш.
Если вы это к "относиться серьёзно", то это не про то, что до этого автор писал невероятно реалистичные и брутальные произведения.
Мурашки у него от предвкушения гонорара, наверное
Жизнь за МКАД 2. Импортозамещение.
Нравятся все игры основной серии Metro. Так что жду с нетерпением.
можно ждать игру, но не оптимизацию))
Metro Awakening он провалил уже, намолов лютую чушь про героя, который на самом деле якобы является перевоплотившимся ..Чингис-Ханом!
Да и весь сюжет это тупо путешествие туда-сюда ..по одному и тому же коридору.
Реквестирую мнение от местных экспертов. О чём книга "Метро 2035" и почему вокруг неё столько остросюжетных комментариев?
до мурашек Анькиных сосков :?)
Глуховский, давай уже сценарий к Метро: Тель-Авив. )) Хорош, над Москвой изгаляться .
Вот уж никогда не ожидал что Дмитрий Глуховский окажется фанатичным инноагентом ...
ну четко
ждем
выход надеюсь 25 - 26 год
Трейлер в этом году, а сама игра уже в 26 будет. 2025 слишком жирный для игр год
был бы рад
предзаказ бы хоть сейчас
недавно прошел трилогию, до сих пор под впечатлением
очень понравилось
Главное что бы игра была на таком же уровне как и предыдущие части, жаль конечно что раньше не сделали продолжение, захотелось перепройти.
Арт с Анной просто офигенный.
Всратые скриншоты.
Новая часть будет про нового героя в территориях Москвы. Жаль что Артема забыли и про старую команду
Дак они на байкале чиллят, логично же что про них сложно что то новое придумать, не делать же реально поездку обратно в мск это было бы тупо:)
ну надеюсь новый герой будет говорит)
Почему тупо? В Москве у них осталось много друзей, знакомых, просто хороших людей. Логично захотеть их всех спасти из московского ада метро и привести на Байкал.
Да нафиг этого артемона. Абсолютно бесхарактерный и пустой персонаж
Вы просто вдумайтесь в тот фатк, что разрабы не уволили к чертям Глуховского, за провальную вторую часть. ахахахахахах. И я имею в виду провальную в плане сюжета, нарратива и т.д.
всмысле?:москвабад был провальным?