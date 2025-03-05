"До мурашек": Дмитрий Глуховский подтвердил, что работает вместе с 4A Games над масштабным продолжением Metro

В последние недели слухи о новом шутере в серии Metro только множатся. Недавний анонс амбициозного научно-фантастического проекта La Quimera от одного из подразделений 4A Games породил вопросы о судьбе культовой франшизы. Однако теперь стало окончательно ясно — основная команда студии продолжает активную работу над следующей частью Metro, и сегодня об этом впервые открыто заговорил автор оригинальных книг Дмитрий Глуховский.

Через свои социальные сети писатель подтвердил, что вновь принимает участие в разработке, курируя сценарий и общее направление истории. В своём сообщении он отметил, что работа над игрой вызывает у него "мурашки", намекая на масштаб и атмосферу будущего проекта. Детали самой игры он пока не спешит раскрывать, предлагая дождаться полноценного анонса.

Тем не менее, Глуховский прикрепил к своему сообщению постер из Metro: Last Light, на котором главный герой стоит в мрачном тоннеле метро. Этот выбор изображения вызвал обсуждения среди поклонников — возможно, следующая игра вновь перенесёт игроков в московское метро или будет тесно связано с этими локациями.

С момента выхода Metro Exodus прошло уже более пяти лет — срок, достаточный для создания крупнобюджетного проекта. Всё указывает на то, что полноценный анонс нового Metro может состояться совсем скоро, а ждать его релиза долго не придётся.