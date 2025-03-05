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Metro 4 2028 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
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"До мурашек": Дмитрий Глуховский подтвердил, что работает вместе с 4A Games над масштабным продолжением Metro

Gutsz
Новости

В последние недели слухи о новом шутере в серии Metro только множатся. Недавний анонс амбициозного научно-фантастического проекта La Quimera от одного из подразделений 4A Games породил вопросы о судьбе культовой франшизы. Однако теперь стало окончательно ясно — основная команда студии продолжает активную работу над следующей частью Metro, и сегодня об этом впервые открыто заговорил автор оригинальных книг Дмитрий Глуховский.

Журналисты раньше времени поделились анонсом новой игры от создателей серии Metro, которые работают над Sci-fi шутером

Через свои социальные сети писатель подтвердил, что вновь принимает участие в разработке, курируя сценарий и общее направление истории. В своём сообщении он отметил, что работа над игрой вызывает у него "мурашки", намекая на масштаб и атмосферу будущего проекта. Детали самой игры он пока не спешит раскрывать, предлагая дождаться полноценного анонса.

Тем не менее, Глуховский прикрепил к своему сообщению постер из Metro: Last Light, на котором главный герой стоит в мрачном тоннеле метро. Этот выбор изображения вызвал обсуждения среди поклонников — возможно, следующая игра вновь перенесёт игроков в московское метро или будет тесно связано с этими локациями.

С момента выхода Metro Exodus прошло уже более пяти лет — срок, достаточный для создания крупнобюджетного проекта. Всё указывает на то, что полноценный анонс нового Metro может состояться совсем скоро, а ждать его релиза долго не придётся.

-14
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
HellowRainbow

Аня - это пять, но клюквенных испорожнений мне не надо

20
prorock

Испражнений

3
PatronizingUnferth

ну так иди мимо

-1
Liaschim

Не знаю как после метро 2035 можно к творчеству этого "писателя" относиться серьёзно. Похоже 2033 действительно взлетело именно за счёт того, что это был коллективный труд.

13
MadPyramus

2033 - сказка для детей. Артём вылезает из своего клоповника, почти без проблем проходит дюжину станций, доходит до Полиса, и взрывает страшных чёрных. А между этим какое-то весёлое приключение, с колдунами и пси-сектантами в подземелье. Слишком много паранормальщины.

0
Liaschim MadPyramus

Да, как и какие-нибудь звёздные войны. Людям, в первую очередь, нравится вселенная. В частности поэтому 2035 это такой треш.
Если вы это к "относиться серьёзно", то это не про то, что до этого автор писал невероятно реалистичные и брутальные произведения.

-1
Gridon

Мурашки у него от предвкушения гонорара, наверное

3
Хаттаб жив

Жизнь за МКАД 2. Импортозамещение.

2
Alamut95

Нравятся все игры основной серии Metro. Так что жду с нетерпением.

1
Комментарий удален
Комментарий удален
ТемныйВластелин

можно ждать игру, но не оптимизацию))

0
CONDROS

Metro Awakening он провалил уже, намолов лютую чушь про героя, который на самом деле якобы является перевоплотившимся ..Чингис-Ханом!

Да и весь сюжет это тупо путешествие туда-сюда ..по одному и тому же коридору.

0
Wing42

Реквестирую мнение от местных экспертов. О чём книга "Метро 2035" и почему вокруг неё столько остросюжетных комментариев?

-1
gliga142

до мурашек Анькиных сосков :?)

-1
kolinmah

Глуховский, давай уже сценарий к Метро: Тель-Авив. )) Хорош, над Москвой изгаляться .

-2
Pastoral

Вот уж никогда не ожидал что Дмитрий Глуховский окажется фанатичным инноагентом ...

-3
My life is a game

ну четко
ждем
выход надеюсь 25 - 26 год

-4
RASTA PAHAN

Трейлер в этом году, а сама игра уже в 26 будет. 2025 слишком жирный для игр год

1
My life is a game RASTA PAHAN

был бы рад
предзаказ бы хоть сейчас
недавно прошел трилогию, до сих пор под впечатлением
очень понравилось

0
saa0891

Главное что бы игра была на таком же уровне как и предыдущие части, жаль конечно что раньше не сделали продолжение, захотелось перепройти.

Арт с Анной просто офигенный.

+ ещё 53 картинки
-5
Roflanders

Всратые скриншоты.

1
DIZNX

Новая часть будет про нового героя в территориях Москвы. Жаль что Артема забыли и про старую команду

-5
Rograx

Дак они на байкале чиллят, логично же что про них сложно что то новое придумать, не делать же реально поездку обратно в мск это было бы тупо:)

2
DIZNX Rograx

ну надеюсь новый герой будет говорит)

2
Janekste Rograx

Почему тупо? В Москве у них осталось много друзей, знакомых, просто хороших людей. Логично захотеть их всех спасти из московского ада метро и привести на Байкал.

1
prorock

Да нафиг этого артемона. Абсолютно бесхарактерный и пустой персонаж

2
Фалькаживи

Вы просто вдумайтесь в тот фатк, что разрабы не уволили к чертям Глуховского, за провальную вторую часть. ахахахахахах. И я имею в виду провальную в плане сюжета, нарратива и т.д.

-6
OPen man

всмысле?:москвабад был провальным?

1