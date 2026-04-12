Дуплет, броня и самогон: Свежие подробности механик из слитого билда Metro 2039

TheSkoofLord TheSkoofLord

Утечка по новой «Метро» продолжает радовать деталями. Исследователи слитого билда 2022 года добрались до системы снаряжения и интерфейса. Судя по всему, разработчики из 4A Games решили взять лучшее из Exodus и приправить это механиками из классических частей.

  • Планшет Хантера и знакомый интерфейс: В билде представлен обновленный планшет главного героя (в этой версии — Хантера). Визуально механика работы с картой и заметками идентична «Метро: Исход», однако используются полностью новые ассеты. Интерфейс стал выглядеть еще более аутентично и «железно».
  • Возвращение легенды и кастомизация
    Фанаты старой школы, ликуйте! Судя по кадрам, в игру планировали вернуть «Дуплет» — тот самый самодельный двуствольный дробовик, ставший символом первых частей.

Что еще изменилось в снаряжении:

  • Гибкая смена брони: В отличие от Exodus, где мы просто меняли модули на одном костюме, в новой части на верстаке можно будет полностью менять тип брони. Это открывает больше возможностей для разных стилей прохождения — от «танка» до скрытного диверсанта.
  • Выживание через фляжку: Появилась механика изготовления и употребления алкоголя. Из фляжки можно будет приложиться прямо на ходу, чтобы повысить сопротивляемость радиации. Судя по всему, суровый быт метро станет еще суровее.
Привет из тоннелей: В сеть утекли первые скриншоты и катсцены раннего билда "Metro 2039"

Несмотря на то, что билд 2022 года во многом опирается на наработки «Исхода», новые фишки и возвращение старого оружия говорят о желании студии сделать игру более глубокой в плане выживания.

Tommy451

чел... это слитый масштабный мод, а не ранний билд новой части...

CulturedOstron

Сегодня день разбора слива метро. И это радует.

Legend_of_the_Hero

Название видео: 22 минуты слитого геймплея Метро 4, отменной в 2022 году:

RaMzZzEsll RaMzZzEsll

Россия без русского языка, все говорят на английском. СПАСИБО!

SamoGon170

Если в этой части ГГ сделают Хантера я просто в ахрене буду.

