Дуплет, броня и самогон: Свежие подробности механик из слитого билда Metro 2039

Утечка по новой «Метро» продолжает радовать деталями. Исследователи слитого билда 2022 года добрались до системы снаряжения и интерфейса. Судя по всему, разработчики из 4A Games решили взять лучшее из Exodus и приправить это механиками из классических частей.

Планшет Хантера и знакомый интерфейс: В билде представлен обновленный планшет главного героя (в этой версии — Хантера). Визуально механика работы с картой и заметками идентична «Метро: Исход», однако используются полностью новые ассеты. Интерфейс стал выглядеть еще более аутентично и «железно».

Возвращение легенды и кастомизация

Фанаты старой школы, ликуйте! Судя по кадрам, в игру планировали вернуть «Дуплет» — тот самый самодельный двуствольный дробовик, ставший символом первых частей.

Что еще изменилось в снаряжении:

Гибкая смена брони: В отличие от Exodus, где мы просто меняли модули на одном костюме, в новой части на верстаке можно будет полностью менять тип брони. Это открывает больше возможностей для разных стилей прохождения — от «танка» до скрытного диверсанта.

Выживание через фляжку: Появилась механика изготовления и употребления алкоголя. Из фляжки можно будет приложиться прямо на ходу, чтобы повысить сопротивляемость радиации. Судя по всему, суровый быт метро станет еще суровее.

Несмотря на то, что билд 2022 года во многом опирается на наработки «Исхода», новые фишки и возвращение старого оружия говорят о желании студии сделать игру более глубокой в плане выживания.