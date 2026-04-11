Джез Корден подтвердил слухи о скором анонсе новой Metro - игра получит название Metro 2039

Журналист и инсайдер Джез Корден присоединился к числу источников, утверждающих, что студия 4A Games готовится к официальному представлению следующей части постапокалиптической серии. По его данным, событие может произойти уже на ближайшей неделе.
Кроме того, Корден раскрыл возможное название проекта - Metro 2039. Таким образом, действие игры, вероятно, развернётся через четыре года после событий Metro Exodus, то есть в 2039 году.
Согласно слухам, разработчики отказались от идеи открытого мира, которая, предположительно, тестировалась на каком-то этапе. Вместо этого 4A Games вернулась к концепции крупных, детально проработанных локаций. Действие, по слухам, может вновь происходить в Москве.
Ранее, в 2025 году, появлялась информация, что главным героем следующей части станет не Артем. Также утверждалось, что игроки смогут посетить некоторые знакомые станции из предыдущих игр и даже возвращаться на них.
Сами создатели ранее обещали, что новая Metro станет самой мрачной игрой во всей серии. Информация о возможной дате релиза на данный момент отсутствует.
Будет угар, если всё будет происходить в Москве и без русской озвучки.
Оааааа это ждём, насчёт графики я вообще не волнуюсь ибо тот же исход с rtx(да и даже без него)невероятно красивый и детализированный, опасения только в геймплее - не нужно открытый мир в серию пускать ибо исход уже показал что лишнее для серии(хотя исход лучшая часть в серии)
Надеюсь, будет главный герой, который умеет разговаривать, в отличие от Артëма
Главное что бы была на уровне трилогии и со всеми хардкорными механиками и элементами [противогаз, фильтры, вылазки, крафт и т.д.], ну и хотелось бы больше мистики как с черными в первых двух частях, хотя и в Исходе все было шикарно сделано.
Отличная новость! Чертовски не хватает годных сюжетных шутеров