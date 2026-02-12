Embracer обещает громкий релиз: новая Metro может вернуться уже в следующем году

Embracer — материнская компания для множества издателей и студий, включая Plaion, THQ Nordic и Dark Horse Media, владеющая такими франшизами, как Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come и Darksiders — в отчёте не называет конкретный проект. Однако наблюдатели отрасли называют следующим крупным кандидатом новую игру серии Metro от 4A Games: о следующей части Metro говорят уже несколько лет, а 4A подтверждала длительный цикл разработки.
4A Games и Embracer периодически сигнализировали о работе над новой частью Metro, и франшиза остаётся в фокусе обсуждений. По данным индустрии, следующая игра Metro разрабатывается несколько лет, и создатель франшизы Дмитрий Глуховский остаётся вовлечённым как со‑создатель и соавтор.
Embracer Group заявила в своём последнем финансовом отчёте, что выпустит «долгоожидаемый, крупный» проект, разработанный и изданный внутри группы, в следующем финансовом году. В документе указано: «на следующий финансовый год мы рассчитываем на один долгоожидаемый, крупный, внутренне разработанный и внутренне изданный проект вместе с рядом важных средних по масштабу релизов». Следующий финансовый год Embracer продлится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.
В которой не будет русского языка и озвучки. События переместятся на Украину, в сюжете будет, что Москва напала на Украину, атаковав ядерным оружием, и по этому появились мутанты, и жить стало не выносимо. И теперь жители Киева, вынуждены обитать в Киевском метро.
Я надеюсь в новой части Артем будет говорить или хотя бы скажут по лору почему он не разговаривает. Во многих играх это объясняется а тут нет. Притом первые две части хорошие получились, а Exodus просто пустышка, мне так ее нахваливали а по сути бегаешь просто по пустым локациям и все, а там уже конец. Мне слова Прокса из сериала Боец напоминают Артема: ОН ГОВОРИТ, НО ОН НЕ ГОВОРИТ, ТО ЧТО ВНУТРИ У НЕГО ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТ. ЭТОТ МИР ЗАДОЛЖАЛ ЕМУ, ОН УМЕР, НО ЕЩЕ ЖИВЕТ...
Сам ты пустышка! А Exodus вполне неплохой
В первых двух частях это не так сильно лично мне мешало, т.к. атмосфера вывозит, но вот в третьей сюжетные моменты уже как раз показывают, что он ДОЛЖЕН говорить.
Пустые? Чел, ты как игру проходил?
Лично я находил лагеря бандитов, новое снаряжение и другие интересные места. Где-то можно помочь людям, попавшим в беду, где-то найти полезные ресурсы и т.д. Да, хотелось бы побольше такого, но это не делает игру пустой.
Конец, кстати, достаточно эмоциональный и твои действия влияют на концовку.
Вот нам можно молчать,а ты Артём ещё просто не заслужил..).
Отлично...надеюсь это будет прямое продолжение exodus
Вообще при разработке Exodus разработчики говорили что это последняя игра с Артемом, но будет по любому опять он) Интересно зачем они добавляют концовки если они сами решают какая из них будет каноном
Збс кста ждём)
И получим мы на выходе максимально мерзотную политизированную поделку
Я думаю игра будит норм, сейчас жду Обновы на Сталкер 2 , патчи, дополнения, новый движок, а так же жду новый Resident Evil , прохожу Стеллар Блэйд (с русской озвучкой) , наверное начну новая игра +...