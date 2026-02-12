ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
8.5 98 оценок

Embracer обещает громкий релиз: новая Metro может вернуться уже в следующем году

TheSkoofLord TheSkoofLord

Embracer — материнская компания для множества издателей и студий, включая Plaion, THQ Nordic и Dark Horse Media, владеющая такими франшизами, как Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come и Darksiders — в отчёте не называет конкретный проект. Однако наблюдатели отрасли называют следующим крупным кандидатом новую игру серии Metro от 4A Games: о следующей части Metro говорят уже несколько лет, а 4A подтверждала длительный цикл разработки.

4A Games и Embracer периодически сигнализировали о работе над новой частью Metro, и франшиза остаётся в фокусе обсуждений. По данным индустрии, следующая игра Metro разрабатывается несколько лет, и создатель франшизы Дмитрий Глуховский остаётся вовлечённым как со‑создатель и соавтор.

Embracer Group заявила в своём последнем финансовом отчёте, что выпустит «долгоожидаемый, крупный» проект, разработанный и изданный внутри группы, в следующем финансовом году. В документе указано: «на следующий финансовый год мы рассчитываем на один долгоожидаемый, крупный, внутренне разработанный и внутренне изданный проект вместе с рядом важных средних по масштабу релизов». Следующий финансовый год Embracer продлится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.

28
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
enigmahas

В которой не будет русского языка и озвучки. События переместятся на Украину, в сюжете будет, что Москва напала на Украину, атаковав ядерным оружием, и по этому появились мутанты, и жить стало не выносимо. И теперь жители Киева, вынуждены обитать в Киевском метро.

9
CRAZY rock GAME

Я надеюсь в новой части Артем будет говорить или хотя бы скажут по лору почему он не разговаривает. Во многих играх это объясняется а тут нет. Притом первые две части хорошие получились, а Exodus просто пустышка, мне так ее нахваливали а по сути бегаешь просто по пустым локациям и все, а там уже конец. Мне слова Прокса из сериала Боец напоминают Артема: ОН ГОВОРИТ, НО ОН НЕ ГОВОРИТ, ТО ЧТО ВНУТРИ У НЕГО ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТ. ЭТОТ МИР ЗАДОЛЖАЛ ЕМУ, ОН УМЕР, НО ЕЩЕ ЖИВЕТ...

8
хренагу6ка

Сам ты пустышка! А Exodus вполне неплохой

8
Retro_Gamer

В первых двух частях это не так сильно лично мне мешало, т.к. атмосфера вывозит, но вот в третьей сюжетные моменты уже как раз показывают, что он ДОЛЖЕН говорить.

а Exodus просто пустышка, мне так ее нахваливали а по сути бегаешь просто по пустым локациям

Пустые? Чел, ты как игру проходил?

Лично я находил лагеря бандитов, новое снаряжение и другие интересные места. Где-то можно помочь людям, попавшим в беду, где-то найти полезные ресурсы и т.д. Да, хотелось бы побольше такого, но это не делает игру пустой.

Конец, кстати, достаточно эмоциональный и твои действия влияют на концовку.

4
Lvinomord

Вот нам можно молчать,а ты Артём ещё просто не заслужил..).

5
CoolKaz

Отлично...надеюсь это будет прямое продолжение exodus

3
CRAZY rock GAME

Вообще при разработке Exodus разработчики говорили что это последняя игра с Артемом, но будет по любому опять он) Интересно зачем они добавляют концовки если они сами решают какая из них будет каноном

The God Delusion

Збс кста ждём)

2
romylq

И получим мы на выходе максимально мерзотную политизированную поделку

1
Федя Хомяков

Я думаю игра будит норм, сейчас жду Обновы на Сталкер 2 , патчи, дополнения, новый движок, а так же жду новый Resident Evil , прохожу Стеллар Блэйд (с русской озвучкой) , наверное начну новая игра +...