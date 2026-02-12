Embracer обещает громкий релиз: новая Metro может вернуться уже в следующем году

Embracer — материнская компания для множества издателей и студий, включая Plaion, THQ Nordic и Dark Horse Media, владеющая такими франшизами, как Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come и Darksiders — в отчёте не называет конкретный проект. Однако наблюдатели отрасли называют следующим крупным кандидатом новую игру серии Metro от 4A Games: о следующей части Metro говорят уже несколько лет, а 4A подтверждала длительный цикл разработки.

4A Games и Embracer периодически сигнализировали о работе над новой частью Metro, и франшиза остаётся в фокусе обсуждений. По данным индустрии, следующая игра Metro разрабатывается несколько лет, и создатель франшизы Дмитрий Глуховский остаётся вовлечённым как со‑создатель и соавтор.

Embracer Group заявила в своём последнем финансовом отчёте, что выпустит «долгоожидаемый, крупный» проект, разработанный и изданный внутри группы, в следующем финансовом году. В документе указано: «на следующий финансовый год мы рассчитываем на один долгоожидаемый, крупный, внутренне разработанный и внутренне изданный проект вместе с рядом важных средних по масштабу релизов». Следующий финансовый год Embracer продлится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.