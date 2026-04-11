Metro 4 2028 г.
Эстетика постапокалипсиса: Появились свежие концепт-арты новой части "Metro"

TheSkoofLord TheSkoofLord

Утечка по новой «Метро» продолжает обрастать деталями. Вслед за слитым билдом весом 130 ГБ, в сети начали всплывать официальные концепт-арты проекта образца 2022 года.

Художники 4A Games явно верны своему стилю: каждый арт пропитан густой атмосферой одиночества, опасности. Несмотря на то, что это наработки образца 2022 года, они дают четкое представление о визуальном векторе новой части.

Остается только ждать официального анонса запланированного на следующей недели

Надежный инсайдер NateTheHate подтвердил, что новую Metro должны анонсировать на следующей неделе
вортигонт вортигонтович

интересно артёмка так же будет молчать или всё таки он заговорит

В_о_л_ь_к_а

Первые игры серии Метро были отличными, душевными. На последней уже было видно что разрабы в кризисе, хотя художники вытащили. К новой части отношусь с большим скепсисом, т.к. после известных событий нужно либо пересматривать своё мировоззрение, и расти, либо получится Сталкер 2. Вероятно второе, т.к. Глуховский определился. Концепты напомнили концепты предрелизного Сталкера 2 - т.е. отсутствие новых идей.