Готовьте ваши кошельки - стартовали предзаказы на Metro 2039

Открыты предзаказы на Metro 2039. Представлены подробности стандартного, расширенного (Deluxe) и коллекционного изданий, а также информация о бонусе за предзаказ. Релиз игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store, Xbox on PC) состоится 4 февраля 2027 года.

Универсальным бонусом за предзаказ является набор «Специалист» (Specialist Pack). В него входят три чертежа, открывающих ранний доступ к трём уникальным сменным улучшениям для рюкзака. Чертежи — это новая механика в Metro 2039, которая поощряет исследование мира и позволяет создавать улучшения и модификации для оружия и снаряжения. Этот бонус даст преимущество в начале пути Незнакомца по Метро, ​​но выбирайте с умом: одновременно можно использовать только одно улучшение:

Подсумок специалиста по снаряжению (Equipment Specialist Pouch) — для оружейников, желающих быстрее создавать продвинутое оружие и экипировку.

Подсумок специалиста по химтехнологиям (Chemtech Specialist Pouch) — для исследователей, готовых отправиться в радиоактивные зоны, имея при себе больше фильтров для противогаза и более надёжное, качественное снаряжение.

Подсумок специалиста по боеприпасам (Munitions Specialist Pouch) — для стрелков, стремящихся находить и использовать редкие и мощные типы боеприпасов для своего оружия.

Для предзаказа на всех платформах доступны три издания Metro 2039: стандартное, расширенное (Deluxe) и коллекционное; каждое из них включает полную версию игры. Стандартное и расширенное (Deluxe) издания доступны как в цифровом, так и в физическом формате.

В состав Deluxe-издания войдет сюжетное дополнение, которое выйдет после релиза основной игры; подробности о нем будут раскрыты позже. Владельцы цифрового Deluxe-издания также получат доступ к цифровому артбуку и официальному саундтреку, а покупатели физической версии Deluxe-издания станут обладателями эксклюзивного футляра SteelBook, артбука в твёрдом переплёте и специальной упаковки.

Коллекционное издание, включающее в себя физическую версию Deluxe-издания, содержит желанный для фанатов предмет — полноразмерную реплику шлема спартанца, которую можно надеть на голову.

Коллекционное издание Metro 2039 [Физическая версия]

Диск с игрой (только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК содержит код активации в коробке)

Реплику шлема «Спартанца» (можно надеть)

Эксклюзивный стилбук

Артбук в твёрдом переплёте

Сюжетное дополнение (DLC)

Цифровой артбук

Цифровой саундтрек

METRO 2039 Deluxe Edition [Цифровое издание]

Полная версия игры

Сюжетное дополнение (DLC)

Цифровой артбук

Цифровой саундтрек

METRO 2039 Deluxe Edition [Физическое издание]

Диск с игрой (только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК содержит код активации в коробке)

Эксклюзивный стилбук

Артбук в твёрдом переплёте

Сюжетное дополнение (DLC)

Цифровой артбук

Цифровой саундтрек

METRO 2039: Стандартное издание [Физическая + цифровая версия]