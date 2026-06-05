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Metro 2039 4-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 391 оценка

Инсайдер: Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года

TheSkoofLord TheSkoofLord

Пока фанаты вселенной затаили дыхание в ожидании первого геймплея Metro 2039 на грядущей Xbox Games Showcase, один из самых точных инсайдеров последних лет, AlexandreNGamR, поделился поистине взрывной информацией.

Этот источник ранее без единой ошибки предсказал даты и сторонние проекты для State of Play (опередив даже NateTheHate), а также первым сообщил об анонсе Metro 2039. Теперь он выступил с новым, максимально конкретным заявлением.

По словам AlexandreNGamR, студия 4A Games и издатель Deep Silver нацеливаются на февраль 2027 года для релиза Metro 2039. Инсайдер написал лаконичное, но предельно четкое сообщение:

Release in February 2027.

Осталось дождаться 8 июня и первой официальной демонстрации, чтобы понять, насколько далеко продвинулась разработка и какие именно сюжетные линии планирует развивать 4A Games.

Слухи
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Death to Spies

Осталось дождаться 8 июня и первой официальной демонстрации, чтобы понять, насколько далеко продвинулась разработка и какие именно сюжетные линии планирует развивать 4A Games.

Что тут понимать и какие именно сюжетные линии будут развивать, кто видел их интервью, знают что они делают и какой сюжет они хотят сделать, тут к гадалке ходить не надо! Они уничтожили тот билд, в котором было, почти все идеально, информацию по нему выкладывали совсем не давно и это должно быть было продолжение предыдущей трилогии, а будет сами знаете что! Грош им цена за это.

10
Пользователь ВКонтакте

🤮 // Александр Ку

5
Константин335

Говорили же в этом году вроде как

4
BlindingZou

Я инсайдер. Выйдет 1го Апреля 2039го.

1
Costollom

Перенесут.