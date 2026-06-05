Инсайдер: Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года

Пока фанаты вселенной затаили дыхание в ожидании первого геймплея Metro 2039 на грядущей Xbox Games Showcase, один из самых точных инсайдеров последних лет, AlexandreNGamR, поделился поистине взрывной информацией.
Этот источник ранее без единой ошибки предсказал даты и сторонние проекты для State of Play (опередив даже NateTheHate), а также первым сообщил об анонсе Metro 2039. Теперь он выступил с новым, максимально конкретным заявлением.
По словам AlexandreNGamR, студия 4A Games и издатель Deep Silver нацеливаются на февраль 2027 года для релиза Metro 2039. Инсайдер написал лаконичное, но предельно четкое сообщение:
Release in February 2027.
Осталось дождаться 8 июня и первой официальной демонстрации, чтобы понять, насколько далеко продвинулась разработка и какие именно сюжетные линии планирует развивать 4A Games.
Осталось дождаться 8 июня и первой официальной демонстрации, чтобы понять, насколько далеко продвинулась разработка и какие именно сюжетные линии планирует развивать 4A Games.
Что тут понимать и какие именно сюжетные линии будут развивать, кто видел их интервью, знают что они делают и какой сюжет они хотят сделать, тут к гадалке ходить не надо! Они уничтожили тот билд, в котором было, почти все идеально, информацию по нему выкладывали совсем не давно и это должно быть было продолжение предыдущей трилогии, а будет сами знаете что! Грош им цена за это.
🤮 // Александр Ку
Говорили же в этом году вроде как
Я инсайдер. Выйдет 1го Апреля 2039го.
Перенесут.