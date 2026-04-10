Инсайдер: новую Metro анонсируют уже на следующей неделе

Инсайдер AlexandreNGamR, который ранее точно слил дату и информацию о сторонних проектах для State of Play (до того, как это сделал известный инсайдер NateTheHate), выступил с новой информацией касательно серии Metro:

Для тех, кто любит эту франшизу как и я - новая Metro должна быть анонсирована на следующей неделе.

Насколько этот источник заслуживает доверия, станет ясно уже в ближайшие дни. Официальных заявлений от разработчиков 4A Games или издательства Embracer Group пока не поступало. Предположительно, анонс может состояться в рамках одного из ближайших игровых мероприятий.